Vincita straordinaria al 10eLotto in Puglia: un giocatore di Bari porta a casa 2,5 milioni

BARI - Un incredibile colpo di fortuna ha colpito la Puglia, dove un fortunato giocatore di Bari ha realizzato una vincita straordinaria nel 10eLotto, nella sua Modalità Frequente, che si gioca ogni 5 minuti. Secondo quanto riportato da AGIMEG, il giocatore ha speso solo 4 euro per ottenere un ‘10’, centrando così la combinazione vincente 2-6-7-10-12-14-17-23-40-88.

Questa vincita di 2,5 milioni di euro rappresenta la somma più alta mai realizzata nel 2025 per il 10eLotto, superando una precedente vincita di un milione di euro avvenuta a Randazzo, in provincia di Catania. L’entusiasmo per il gioco, molto seguito dagli appassionati, si rinnova con questa notizia che conferma la fortuna e le opportunità che il 10eLotto può offrire.

La Modalità Frequente del 10eLotto continua a riscuotere un grande successo, attirando numerosi giocatori che sperano di cambiare la loro vita con un colpo di fortuna. Questa straordinaria vincita rappresenta non solo un grande premio per il fortunato giocatore, ma anche una testimonianza della continua attrattiva del gioco e delle sue potenzialità.