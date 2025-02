ATP 500 Doha: Berrettini elimina Djokovic, Nardi avanti al secondo turno

- Il torneo ATP 500 di Doha si apre con un colpo di scena: Matteo Berrettini supera il numero uno del mondo Novak Djokovic con un convincente 7-6, 6-2, guadagnandosi l’accesso al secondo turno. Il tennista romano conferma il suo ottimo stato di forma, imponendosi con autorità contro il campione serbo.

Buone notizie anche per Luca Nardi, che sconfigge il cinese Zhizhen Zhang per 6-4, 6-3, assicurandosi un posto nel turno successivo.

Negli altri match di singolare, l’australiano Alex De Minaur ha la meglio sul russo Roman Safiullin con un netto 6-1, 7-5, mentre il russo Daniil Medvedev rimonta e supera il connazionale Karen Khachanov con il punteggio di 4-6, 7-5, 6-3. Vittoria anche per l’olandese Botic Van De Zandschulp, che elimina il giordano Abdullah Shelbayh per 7-5, 6-3.

Andrey Rublev impone il suo gioco contro il kazako Alexander Bublik, chiudendo il match sul 6-3, 6-4. Successo sofferto per il canadese Felix Auger-Aliassime, che deve rimontare contro il francese Quentin Halys prima di imporsi 4-6, 6-4, 7-6.

Proseguono il loro cammino anche Zizou Bergs, che elimina lo spagnolo Roberto Bautista Agut per 6-4, 7-6, e il portoghese Nuno Borges, vincitore contro il finlandese Otto Virtanen per 7-6, 6-3. L’olandese Tallon Griekspoor, invece, supera in due tie-break il tedesco Jan-Lennard Struff (7-6, 7-6).

Doppio: eliminati Bolelli e Vavassori

Nel torneo di doppio, gli italiani Simone Bolelli e Andrea Vavassori escono di scena al primo turno, sconfitti dagli esperti Rohan Bopanna e Nuno Borges con un doppio 7-6. I britannici Joe Salisbury e Neal Skupski avanzano invece battendo la coppia composta dall’australiano Matthew Ebden e dal belga Joran Vliegen per 6-3, 7-6.

Il torneo prosegue con grande spettacolo e tante sorprese, con l'attenzione ora puntata sui prossimi turni e sugli italiani ancora in corsa.