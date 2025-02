Olly e l'indecisione sull'Eurovision 2025: il tour potrebbe impedirgli di rappresentare l'Italia

Dietro l’indecisione di Olly riguardo alla sua partecipazione all’Eurovision 2025 c’è una ragione precisa: il suo tour, che conta dodici date già sold out. La tournée inizierà il 4 maggio a Venaria Reale, Torino, e si concluderà il 23 maggio a Padova, rendendo logisticamente complesso conciliare il calendario con la kermesse europea, prevista dal 13 al 17 maggio a Basilea, in Svizzera. Questa situazione apre alla possibilità che Olly possa rinunciare al suo diritto di rappresentare l'Italia, permettendo al secondo classificato di Sanremo 2025 di prendere il suo posto.

Le dichiarazioni di Olly

All’indomani della vittoria al Festival, il cantante ha ammesso di non aver mai preso in considerazione la possibilità di partecipare all’Eurovision: «Non avendo pensato di vincere, non ho nemmeno pensato all'eventualità di una partecipazione all'Eurovision. Ho bisogno di metabolizzare, ho bisogno di tempo per decidere. Alla mia età, non ho nessuna fretta di capire quello che è successo». Olly sta valutando attentamente la situazione. Pur essendo consapevole dell'importanza dell'Eurovision, deve verificare la fattibilità di un eventuale spostamento delle date del tour. Tuttavia, la Rai ha imposto una scadenza entro domenica 23 febbraio per una decisione definitiva.

Cosa succede in caso di rinuncia?

Se Olly decidesse di non partecipare, si procederà come stabilito dal regolamento in vigore dal 2015, che prevede che il diritto di rappresentare l'Italia venga offerto ai classificati successivi al Festival di Sanremo. I candidati più papabili, in ordine di classifica, sarebbero: Lucio Corsi, Brunori Sas, Fedez, Simone Cristicchi. Non sarebbe la prima volta che accade: nel 2016, gli Stadio rinunciarono all’Eurovision, cedendo il posto a Francesca Michielin, seconda classificata.

Tra l’altro, il toscano Lucio Corsi, originario della provincia di Grosseto, non ha alcun evento in programma nei giorni dell’Eurovision 2025 e potrebbe quindi esibirsi in Svizzera rappresentando l’Italia. Ora resta da vedere quale sarà la scelta finale di Olly e se sarà possibile trovare una soluzione che gli permetta di partecipare senza stravolgere il suo tour già pianificato.