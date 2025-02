ATP 500 Doha: Berrettini eliminato nei quarti, avanzano Draper e Rublev

- Nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Doha, in Qatar, Matteo Berrettini è stato eliminato dal britannico Jack Draper con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-3. L'azzurro ha dominato il primo set grazie a un servizio preciso, ma nel secondo Draper ha preso il controllo con il rovescio e i passanti incrociati. Nel set decisivo, l'equilibrio è durato fino al 3-3, quando il britannico ha imposto il proprio gioco con pallonetti e dritti vincenti, conquistando la semifinale.

In un altro quarto di finale, lo spagnolo Carlos Alcaraz è stato sconfitto dal ceco Jiri Lehecka per 6-3, 3-6, 6-4. Il canadese Felix Auger-Aliassime ha superato il russo Daniil Medvedev, costretto al ritiro a causa dell'influenza all'inizio del secondo set, dopo aver perso il primo 6-3. Successo sofferto per Andrey Rublev, che ha avuto la meglio sull'australiano Alex De Minaur con il punteggio di 6-1, 3-6, 7-6.

Nel torneo di doppio, l'indiano Yuki Bhambri e il croato Ivan Dodig hanno sconfitto il salvadoregno Marcelo Arevalo e il croato Mate Pavic con il punteggio di 2-6, 6-3, 10-8, accedendo alla semifinale. I britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool hanno battuto l'indiano Rohan Bopanna e il portoghese Nuno Borges per 6-4, 6-7, 10-7.