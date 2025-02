Calcio femminile, Nations League: l'Italia vince 1-0 sul Galles

Nazionale femminile calcio fb





Nel secondo tempo all’11’ Lily Woodham delle gallesi non concretizza una buona occasione. Al 19’ Elena Linari dell’Italia va vicina al raddoppio. Al 20’ Barbara Bonansea sbaglia da una posizione favorevole. Al 31’ Elisabetta Oliviero delle azzurre per poco non riesce a segnare. Al 35’ Martina Piemonte per un soffio non realizza un gol. Al 39’ Michela Cambiaghi va a un passo dalla seconda rete. Nella prossima partita di Nations League l’Italia sfiderà martedì 25 febbraio la Danimarca alle 18,15 al “Picco” di La Spezia.

Nella prima gara del Gruppo A4 della Lega A della Nations League di Calcio Femminile le azzurre vincono 1-0 contro il Galles all‘“U-Power Stadium” di Monza. Nel primo tempo al 7’ le azzurre passano in vantaggio con Barbara Bonansea di testa. Al 9’ Sofia Cantore dell’ Italia va vicina al gol. All’ 11’ Cristiana Girelli di testa colpisce la traversa. Al 19’ Arianna Caruso sfiora la rete. Al 31’ Barbara Bonansea di destro non inquadra la porta. Al 33’ Jessica Fishlock del Galles di testa non riesce a schiacciare in porta.