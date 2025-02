ATP 500 Dubai: Berrettini e Nardi eliminati ai quarti di finale

FRANCESCO LOIACONO - Si ferma ai quarti di finale il cammino di Matteo Berrettini e Luca Nardi nel torneo ATP 500 di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Entrambi gli italiani sono stati eliminati dopo battaglie intense, sfiorando la possibilità di accedere alle semifinali.

Berrettini Lotta ma Cede a Tsitsipas

Matteo Berrettini ha dovuto arrendersi al greco Stefanos Tsitsipas, numero 11 del ranking ATP, con il punteggio di 7-6, 1-6, 6-4. Il match è stato combattuto, con il primo set deciso al tie-break in favore del greco. Nel secondo parziale, l'azzurro ha dominato con un netto 6-1, ma nel terzo set Tsitsipas ha ritrovato ritmo e solidità, chiudendo la partita con un 6-4.

Nardi Spreca e Halys Ne Approfitta

Luca Nardi, protagonista di un ottimo torneo, si è arreso al francese Quentin Halys per 2-6, 6-3, 7-6. L’italiano aveva iniziato bene, imponendosi nel primo set grazie a un servizio preciso e potente. Tuttavia, nel secondo parziale Halys ha cambiato strategia, sfruttando i pallonetti per mettere in difficoltà Nardi. Il terzo set è stato una vera battaglia, con equilibrio fino al tie-break, dove il francese ha avuto la meglio grazie a un mix di rovesci incisivi e colpi veloci da fondo campo.

Altri Risultati: Medvedev Eliminato, Avanti Auger-Aliassime

Negli altri quarti di finale, grande sorpresa con l’olandese Tallon Griekspoor, che ha eliminato il russo Daniil Medvedev, numero 4 del mondo, con un combattuto 2-6, 7-6, 7-5. Il canadese Felix Auger-Aliassime ha invece sconfitto il croato Marin Cilic con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-2.

Doppio: Hellovaara-Patten e Bhambri-Popyrin in Semifinale

Nel torneo di doppio, la coppia formata dal finlandese Harri Heliövaara e dal britannico Henry Patten ha battuto i britannici Joe Salisbury e Neal Skupski per 6-4, 6-1, conquistando l’accesso alla semifinale. Successo anche per il duo Yuki Bhambri (India) e Alexei Popyrin (Australia), che ha avuto la meglio su Julian Cash e Lloyd Glasspool con il punteggio di 5-7, 7-6, 10-5.

Il torneo di Dubai entra ora nelle fasi decisive, con le semifinali pronte a regalare spettacolo.