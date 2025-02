Serie C, Girone C: le sfide della 29ª giornata

Ilentra sempre più nel vivo con la, in programma tra sabato 1 e domenica 2 marzo. Tante le squadre ancora in lotta per la salvezza, i playoff e la promozione in

Altamura-Latina: obiettivo salvezza

Dopo il pareggio 1-1 contro il Catania al “D’Angelo”, l’Altamura tornerà in campo domani alle 15:00 per affrontare il Latina, reduce anch’esso da un pareggio per 1-1 contro il Benevento al “Francioni”. Per i pugliesi, la vittoria è fondamentale per avvicinarsi alla salvezza e allontanarsi dalle zone calde della classifica.

Catania-Foggia: sfida Playoff al "Massimino"

Domenica 2 marzo, alle 15:00, il Foggia sarà impegnato in trasferta contro il Catania, allo stadio Massimino-Cibali. I rossoneri devono riscattarsi dopo la sconfitta interna per 3-4 contro il Potenza allo "Zaccheria". Un successo permetterebbe alla squadra di rimanere in corsa per un posto nei playoff.

Monopoli-Messina: conferma per il terzo posto

Il Monopoli, reduce dalla sconfitta per 2-0 contro il Crotone allo “Scida”, ospiterà il Messina al “Veneziani”. I siciliani arrivano a questa sfida dopo il KO per 0-1 contro il Trapani al “San Filippo”. Per i pugliesi sarà un match cruciale per mantenere il terzo posto in classifica e consolidare la propria posizione nei playoff.

Cerignola-Trapani: sfida per la Serie B

Il Cerignola, reduce dalla vittoria per 1-0 contro il Sorrento al “Viviani” di Potenza, affronterà il Trapani al “Monterisi”. Gli ofantini puntano a ottenere un altro successo per fare un passo avanti decisivo verso la promozione in Serie B.

Con la lotta per la promozione e la salvezza sempre più accesa, il weekend si preannuncia fondamentale per le ambizioni delle squadre pugliesi nel Girone C di Serie C.