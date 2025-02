ATP 500 Rotterdam: Sonego eliminato, avanzano Alcaraz e Zhang

Instagram

FRANCESCO LOIACONO - Si è concluso il primo turno del torneo ATP 500 di Rotterdam, con diverse sorprese e match combattuti. L'azzurro Lorenzo Sonego è stato eliminato dal danese Holger Rune con il punteggio di 7-6, 6-4, mentre Carlos Alcaraz ha superato in tre set l’olandese Botic Van De Zandschulp.

I risultati del singolare

Nel tabellone di singolare, il ceco Jiri Lehecka ha battuto l’australiano Alexei Popyrin per 7-5, 6-2. Vittoria netta anche per Alex De Minaur, che ha superato 6-2, 6-4 il belga David Goffin. Il cinese Zhizhen Zhang ha sorpreso il russo Andrej Rublev, imponendosi per 6-3, 6-4. Successo anche per il ceco Jakub Mensik, che ha sconfitto 6-4, 6-4 il kazako Alexander Bublik.

Lo spagnolo Pedro Martinez ha avuto la meglio sul connazionale Roberto Bautista Agut con un netto 6-3, 6-2. Il match più combattuto è stato quello tra Carlos Alcaraz e Botic Van De Zandschulp, con lo spagnolo che si è imposto 7-6, 3-6, 6-1.

Il torneo di doppio

Nel torneo di doppio, il duo azzurro composto da Simone Bolelli e Andrea Vavassori ha ottenuto una vittoria importante contro il polacco Hubert Hurkacz e il ceco Jakub Mensik, vincendo 7-5, 7-6 e approdando al secondo turno. Tra gli altri risultati, i britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool si sono imposti 6-4, 6-4 sugli olandesi Robin Haase e Sem Verbeek.

Il torneo entra ora nel vivo con gli incontri del secondo turno, che promettono spettacolo e nuove emozioni per gli appassionati di tennis.