Foggia, colpo in attacco: arriva Mathis Touho dall'Amiens

FRANCESCO LOIACONO - Il Foggia ha ufficializzato l'acquisto dell'attaccante francese Mathis Touho, classe 2003, in prestito dall’Amiens fino al 30 giugno 2025. Il giovane attaccante arriva per rafforzare il reparto offensivo della squadra di Luciano Zauri, impegnata nella corsa ai playoff del girone C di Serie C.

Il profilo di Touho

Touho, 20 anni, ha disputato in questa stagione sei partite con l’Amiens, tre in Ligue 2 e tre nella Coppa di Francia. In carriera ha vestito le maglie di Amiens, Le Mans, Amiens B e della formazione Under 19 del club francese. Il trasferimento al Foggia rappresenta un'opportunità importante per il giovane talento, che potrà mettersi in mostra nel calcio italiano.

Possibile esordio contro l'Avellino

L’attaccante potrebbe fare il suo debutto con la maglia rossonera già sabato 8 febbraio alle 17:30, nella sfida contro l’Avellino allo stadio "Zaccheria", valida per la ventiseiesima giornata di campionato. La sua velocità e il suo dinamismo potrebbero rivelarsi preziosi per il Foggia, che punta a consolidare la propria posizione nella griglia playoff.

Con l’arrivo di Touho, il club pugliese aggiunge una pedina importante al proprio attacco, dando a mister Zauri un'opzione in più per affrontare la seconda parte di stagione con ambizioni rinnovate.