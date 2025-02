Attacco hacker filorusso ai siti italiani: colpiti trasporti e finanza (nel mirino anche il porto di Taranto)

TARANTO - Il gruppo di hacker filorussiha lanciato nella mattinata una nuova ondata di attacchicontro diversi siti web italiani, prendendo di mira settori strategici come. Tra gli obiettivi figurano gli aeroporti di, l', i, nonché il sito di

Nonostante l'attacco, al momento non risultano impatti effettivi sui servizi erogati. L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) è immediatamente intervenuta, avviando azioni di supporto e mitigazione per contenere eventuali disservizi.

Il gruppo NoName057(16) ha rivendicato l’azione citando dichiarazioni del presidente Sergio Mattarella, accusandolo di "russofobia" per i suoi recenti commenti sulla Russia e il Terzo Reich.