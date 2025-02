Teatro Kismet: Rosario Lisma in scena a Bari con GIUSTO

BARI - Una tragicomica storia surreale, buffa e dolente di diversità al Teatro Kismet di Bari: sabato 22 febbraio alle ore 21 lo spettacolo Giusto in scena per la Stagione Attraversamenti.Protagonista del monologo, interpretato da Rosario Lisma, è un impiegato intelligente, mite e fin troppo educato in un mondo grottesco di spietato cinismo. I suoi colleghi d'ufficio, all'lnps di Milano, sono un microcosmo di ridicole creature animali, in cui lui, nato su uno scoglio in mezzo al mare, si sente straniero e solo. Abita in un appartamento in condivisione con una che non c'è mai e con Salvatore, un calabrone enorme che passa il tempo dipingendo finestre sulle pareti. Per poi provare a passarci attraverso. Con un solo grande e impossibile sogno: baciare Sofia Gigliola, detta la Balena, la figlia bella e grassa del suo potentissimo capo. Ci riuscirà?Ad accompagnare il pubblico nella narrazione, sono i personaggi che popolano il mondo surreale del protagonista, evocati attraverso le illustrazioni suggestive di Gregorio Giannetta, artista ironico e poetico, noto per le sue creature fiabesche. "Ho scritto Giusto con l'intento appassionato di riscattare gli invisibili della nostra società contemporanea sempre più competitiva e arrabbiata – ricorda Lisma - Il mio eroe è come un fiore delicato e luminoso in una discarica comica di individualismo sfrenato. Giusto è un inno alla gentilezza e all'anticonformismo. È il baluardo dell'uomo buono in un mondo spietato. Ho sempre amato i perdenti, gli incompresi. Per fortuna il teatro mi dà la possibilità di descrivere la realtà e la gioia di ribaltarla".Alla replica segue nel foyer l’appuntamento con lo Spettatore critico, durante il quale la compagnia dialoga con il pubblico. Durante la serata è presente anche l’associazione Un panda sulla luna con il suo book corner.I biglietti della Stagione serale ‘Attraversamenti’ al Teatro Kismet partono da un prezzo di 15 euro, acquistabili al botteghino (strada San Giorgio martire 22F, Bari) e online sul circuito Vivaticket.com. Per informazioni si può chiamare il numero 335 805 22 11 o inviare una mail a botteghino@teatrokismet.it . Botteghino attivo dal martedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30, dalle 16.30 alle 19.00 e due ore prima dello spettacolo).La Stagione 2024.25 è organizzata dal TRIC Teatri di Bari con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Bari.