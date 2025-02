Bari: al Gomma Park torna Carnival Party con musica, giochi e divertimento

BARI - Martedì 4 marzo, dalle 17 alle 20, al Gomma Park di Bari sarà proposto il “Carnival Party”, la grande festa di carnevale in maschera per bambini da 1 a 9 anni ideata e promossa dalla famiglia Lavoratti, con animazione e giochi a cura dell’agenzia Lale Events.“Carnival Party”, come ha dimostrato negli anni precedenti, è un evento colorato, divertente e allegro fatto di balli, musica e numerose attività che spaziano dal face e body-painting (maschere, trucchi sul viso, tatuaggi sulle mani e così via) ai giochi di squadra pensati in base alle diverse fasce di età e alle varie abilità psico-fisiche di ogni bambino. In programma anche lo spettacolo di bolle di sapone giganti, la sfilata delle maschere e l’immancabile trenino.L’idea di fondo è quella di ricreare, con ghirlande, tulle e piume colorate, le caratteristiche del tipico carnevale brasiliano, con l’allegria e la gioiosità che lo contraddistinguono, cercando di far partecipare tutti quanti, anche i più grandi, e puntando sulla valorizzazione e sull’esaltazione del rapporto bambino-genitore. Non mancherà il momento della baby dance con le canzoni cult del momento, dai “Me contro Te” a “Baby Shark”.“Oltre alla tipica bella musica carnevalesca, anche diversa dalla solita musica commerciale – ha spiegato Rita Sardaro, referente dell’agenzia Lale Events e animatrice per bambini da circa dieci anni – ci saranno anche i giochi con le palline o quelli che riguardano il movimento come ad esempio ‘le belle statuine’ a tema principesse o Avengers”.In programma ci sarà anche la premiazione delle tre mascherine più belle, ognuna delle quali vincerà tre ingressi gratuiti al Gomma Park, scelte in base a diversi elementi come la bellezza della maschera e la partecipazione alle attività. Oltre a quelle indossate dai bambini, potranno essere premiate anche quelle degli adulti. Tema centrale della serata saranno le principesse e i supereroi più amati e popolari, ma non mancheranno personaggi mascherati tra i più disparati come, ad esempio, Harley Quinn, la fidanzata di Joker, uno dei cattivi più famosi dei cartoni animati.“Riteniamo giusto mostrare ai bambini sia ciò che è buono che quello che non lo è – ha detto Rita Sardaro, responsabile della formazione e della gestione del personale dell’agenzia Lale Events -. I più piccoli devono conoscere entrambe le facce della realtà per imparare a distinguere quello che è giusto da quello che è sbagliato”.Al termine della serata, ad ogni bambino sarà regalato un gadget finale a sorpresa. L’ingresso è a pagamento e la merenda è facoltativa.: 388120812817.00