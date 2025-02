Putignano torna alla Bit e fa rete con il territorio

PUTIGNANO - “Putignano torna alla Borsa Internazionale del Turismo per reclamare il proprio posto nel turismo pugliese del 2025, quello gentile e autentico” ad affermarlo è il Sindaco di Putignano, Michele Vinella che, insieme al Presidente della Fondazione Danilo Daresta, ha partecipato alla BIT che si è tenuta presso la fiera di Milano-Rho. Un’occasione importante per la Città che, con il suo Carnevale e con i suoi siti turistici come la Grotta del Trullo, S. Michele in Monte Laureto, il Museo Civico Romanazzi- Carducci, il suo centro storico, le sue chiese e la sua campagna può rappresentare un importante punto d’attrazione per l’intera Regione.Nei due giorni, all’interno del padiglione della Regione Puglia si è parlato dell’accordo di co- marketing tra Carnevale di Putignano e Grotte di Castellana che si pone l’obiettivo di rafforzare un asse strategico di collaborazione tra due realtà a distanza di soli 5km proponendo scontistiche reciproche per chi visiterà le grotte e parteciperà alle giornate principali del Carnevale che si svolge in un periodo dell’anno meno frequentato per la Regione.Sempre nell’ottica di rafforzare le sinergie del territorio, il Sindaco ha partecipato anche alla conferenza di “Costa dei Trulli” insieme ad altri 11 Comuni situati tra la costa sud di Bari, la provincia di Brindisi e la Valle d’Itria uniti dall’obiettivo di costituire un soggetto giuridico - come ad esempio una DMO (Destination Management Organization) - per attirare e coordinare i flussi turistici di una terra che rappresenta uno degli agglomerati turistici più visitati della Puglia e dell’Italia intera. A credere in questo progetto insieme a Putignano i Comuni di Alberobello, Castellana Grotte, Carovigno, Conversano, Fasano, Mola di Bari, Monopoli, Noci, Ostuni, Polignano a Mare e Rutigliano.“Putignano con il suo Carnevale e con le bellezze artistiche, culturali e paesaggistiche del suo territorio vuole ritrovare il posto nell’offerta turistica di uno dei territori più belli e visitati del mondo. A noi il compito di rafforzare la nostra autenticità a partire da questa edizione del Carnevale, che a breve attirerà migliaia di turisti tra le strade e i carri allegorici della nostra città per un’esperienza che si preannuncia vera, autentica e, quest’anno in particolare, sovversiva. Vogliamo farlo in rete con i Comuni limitrofi, per raccontare le nostre bellezze, le nostre tradizioni e la nostra cultura, per far scoprire la Putignano che tutti noi cittadini e cittadine conosciamo” dichiara il Sindaco di Putignano Michele Vinella.