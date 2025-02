Bari: al Nuovo Teatro Abeliano 'Tanto Vale Divertirsi'

ph_Andrea Calvano

BARI - Sabato 8 febbraio alle 21.00 e domenica 9 febbraio alle 18.00 torna in scena a Bari, al Nuovo Teatro Abeliano, l’acclamatissimo spettacolo “Tanto Vale Divertirsi” della compagnia UNO&Trio, reduce da una lunga tournée nazionale. Ma la serata di sabato si arricchirà di un evento speciale: dopo la visione dello spettacolo seguirà un dibattito sull’arte concentrazionaria tenuto dal Prof. Raffaele Pellegrino, vice presidente dell’Istituto Pugliese Storia Antifascismo e Italia Contemporanea.Un’occasione interessante dunque per approfondire la conoscenza di una vasta produzione artistica, musicale e teatrale nata nelle situazioni più estreme nei più diversi contesti storico-politici nel corso del Novecento. Così come “Tanto vale Divertirsi”, spettacolo ispirato al periodo di permanenza dei più grandi attori comici ebrei nel campo di transito di Westerbork, in Olanda, durante la Seconda Guerra Mondiale.In quella tappa intermedia verso lo sterminio, fu allestito un teatro dove questi artisti continuarono ad esibirsi in spettacoli leggeri, di cabaret, in cambio di una speciale - ma momentanea – immunità. Un surreale omaggio alla comicità del ‘900 e alla sua Storia. Una cavalcata tra frizzi e lazzi in fuga da una tragedia che intanto si avvicina… Sorge il dubbio che ci sia poco ormai da ridere. Eppure… “non abbiamo più molto da perdere, mi sembra. Tanto vale… Divertirsi. No?”.Attori e registi della pièce Antonella Carone, Tony Marzolla e Loris Leoci con la drammaturgia di Damiano Nirchio, le scene e i costumi firmati da Pier Paolo Bisleri, il disegno luci di Giuseppe Pugliese, gli arrangiamenti delle canzoni dal vivo da Isabella Minafra e le musiche strumentali dal M° Vito Liturri.Biglietti a partire da 10 euro acquistabili presso il botteghino del teatro o sul circuito vivaticket.