“L’AI vista da vicino”: al via da Lecce il ciclo di eventi dedicato all’intelligenza artificiale

Ore 10:00 - 13:00 | Interventi della sessione mattutina:



Vito Bavaro (Regione Puglia) – Politiche di sostegno e finanziamenti: le politiche regionali per l'adozione dell'AI

Fabrizio Benvenuto (IAMCP Italia) – Strategie e soluzioni di AI per il futuro delle imprese

Piero Maraca – Il ruolo dell’AI nella fotografia

Cosimo Elefante (Regione Puglia) – L'applicazione dell’AI nelle pubbliche amministrazioni. Il caso Regione Puglia

Ignazio Sabatelli (Data Scientist Cetma) – Applicazioni pratiche dell’AI nel manifatturiero

Guidelli Paolo (INAIL) – Il rapporto tra AI e mondo del lavoro: l’esperienza INAIL

Antonio Romeo (DINTEC) – AI per le PMI: il contributo del sistema camerale

Luigi Patrono (Università del Salento) – Collaborazione imprese e università tramite I-STORE

Andrea Lisi (Avvocato) – L'intelligenza integrale: una lettura etica, sociale e culturale dell’innovazione digitale. regole per l'utilizzo dell'AI



Ore 13:00 | Light Lunch



Ore 14:00 - 15:30 | Interventi della sessione pomeridiana:



Luca Mainetti (UniSalento) – AI, le nuove competenze tra formazione e re-skilling. Il ruolo delle università e degli ITS

Andrea D’Onofrio (Microsoft Italia) – La tecnologia Microsoft per le imprese

Federico Palma (CommedIA) – I chatbot come assistenti virtuali. Presentazioni pratiche



Ore 15:15 | Q&A



Ore 16:00 | Conclusioni



Il ciclo di eventi “L’AI vista da vicino. Il futuro visto dalla Puglia” è un intervento cofinanziato dall'Unione Europea a valere sul POC Puglia 2014-2020 Azione 3.5 - Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi

LECCE - Prenderà il via da Lecce venerdì 7 febbraio alle 9 alla Camera di Commercio di Lecce (ingresso gratuito), il ciclo di eventi "L’AI vista da vicino. Il futuro visto dalla Puglia", un’iniziativa promossa da CommedIA in collaborazione con IAMCP Italia, Camera di Commercio di Lecce e Smart Puglia, il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri di Lecce, Ordine dei Commercialisti di Lecce, Confindustria Lecce, Confcommercio, con il cofinanziamento della Regione Puglia.L’appuntamento leccese sarà il primo di tre incontri sul territorio pugliese, organizzati per avvicinare le imprese alle straordinarie opportunità offerte dalla tecnologia che sta rivoluzionando il mondo del lavoro e il tessuto imprenditoriale. Alla tappa di Lecce seguiranno gli incontri organizzati a Foggia il 14 febbraio, presso la Camera di Commercio di Foggia, e a Bari, presso l’Università LUM, il 28 febbraio. “L’AI vista da vicino” farà tappa anche a Milano, il 18 febbraio, nella sede di Microsoft Italia.Nel corso dell’incontro leccese, esperti di Microsoft Italia e rappresentanti di aziende leader nel settore offriranno una panoramica sulle potenzialità dell’AI, illustrando le applicazioni più innovative e i casi di successo nell’utilizzo dell’AI in progetti pubblici e iniziative private raccontate dalla viva voce dei protagonisti. Sarà un momento di confronto e crescita per il tessuto economico locale, aperto ai cittadini, con la possibilità di scoprire come l’AI possa diventare un motore di sviluppo e innovazione per le imprese del territorio.Ore 8:30 | Registrazione partecipantiOre 9:00 | Saluti istituzionali con interventi di Mario Vadrucci (Presidente Camera di Commercio Lecce), Alessandro Delli Noci (Assessore Sviluppo Economico e Innovazione Regione Puglia), Fabio Corvino (Presidente Ordine dei Commercialisti Lecce), Francesco Micelli (Presidente Ordine degli Ingegneri Lecce) e Valentino Nicolì (Presidente Confindustria Lecce), Maurizio Maglio (Presidente Confcommercio)Ore 9:30 | Introduzione e moderazione a cura di Stefano Saladino, imprenditore e divulgatore.