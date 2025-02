Bari, alla Citta della degli Artisti per il Giorno del Ricordo in scena 'Mili muoi, l'esodo dei miei' racconto dell'esodo dall'Istria e dalla Dalmazia sotto Tito

BARI - L’esodo dai territori dell’Istria e della Dalmazia raccontato attraverso musica e parola. E, soprattutto, i ricordi legati alla famiglia di Carlo Colombo, sul palcoscenico della Cittadella degli artisti di Molfetta per l’ultimo appuntamento della rassegna ‘Per non dimenticare’, promossa dall’Assessorato alla Cultura di Molfetta in collaborazione con Teatri di Bari. - L’esodo dai territori dell’Istria e della Dalmazia raccontato attraverso musica e parola. E, soprattutto, i ricordi legati alla famiglia di Carlo Colombo, sul palcoscenico della Cittadella degli artisti di Molfetta per l’ultimo appuntamento della rassegna ‘Per non dimenticare’, promossa dall’Assessorato alla Cultura di Molfetta in collaborazione con Teatri di Bari.





Domenica 16 febbraio alle ore 20.30 in scena "Mili muoi, l’esodo dei miei". Colombo pianista, autore e cantante trevigiano, figlio di profughi giulianodalmati, racconta l’esodo vissuto dalla famiglia sia paterna che materna dopo il 1945 con l’instaurazione della dittatura comunista della Yugoslavia di Tito. Accompagnato dalla musica del pianoforte, dell’ekatron e del Toy Piano, cantando canzoni d’epoca e canzoni originali che ha scritto appositamente per questo spettacolo, racconta storie di fughe via mare e via terra.





"Le testimonianze sono tutte dirette e acquisite sin dall’infanzia dai suoi nonni e quando dagli anni 70 in poi ritornò regolarmente con i suoi genitori nelle terre di origine – racconta - Parla di Nori, di Livia, di Tina, donne che aiutate dai loro uomini hanno ricostruito la propria vita lontano dalla terra di nascita a seguito di rocambolesche fughe, rischiose per sé e per i famigliari rimasti. Lo spettacolo è un viaggio sonoro attraverso i ricordi di un mondo che c’era e che si è spostato altrove".





Biglietto unico per gli spettacoli 3 euro, disponibile al botteghino della Cittadella (Via Bisceglie, 775, Molfetta) e online sul circuito Vivaticket.com. Il botteghino è attivo tutti i giorni tranne il lunedì ore 17 – 20. Per info 0803387082 – 3921638782.