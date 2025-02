Bari, arrestato 29enne per droga e resistenza a pubblico ufficiale

BARI - Mercoledì pomeriggio, nel quartiere Japigia di Bari, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 29 anni, barese, per presunta detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre a lesioni personali stradali. Va precisato che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che la colpevolezza dell'indagato dovrà essere accertata in sede processuale.

L'uomo è stato fermato per un controllo di Polizia mentre si trovava alla guida di un motociclo. Inizialmente avrebbe finto di fermarsi all'alt imposto dagli agenti, per poi ripartire improvvisamente a velocità sostenuta, colpendo un poliziotto alla gamba. Durante la fuga, dopo aver perso il controllo del mezzo, sarebbe caduto travolgendo una donna che in quel momento si trovava lungo la strada.

Bloccato dagli agenti, il 29enne è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di 56 dosi di cocaina, per un totale di 32 grammi. La successiva perquisizione presso la sua abitazione ha portato al sequestro di 3.510 euro in contanti, somma ritenuta provento dell'attività di spaccio.

La donna investita è stata immediatamente soccorsa e trasportata al Pronto Soccorso dell'ospedale "Di Venere" per le cure necessarie. Il poliziotto ferito è stato medicato presso l'ospedale "San Paolo".

Il 29enne, tratto in arresto, è stato condotto presso il carcere di Bari. Si ribadisce che la vicenda è ancora in fase di indagini preliminari e che l'eventuale colpevolezza dell'indagato sarà valutata in sede processuale, nel contraddittorio tra le parti.