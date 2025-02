Bari, Bellomo attacca ancora: "Decaro senza vergogna, nega l'evidenza"

BARI - “Senza vergogna. Il commento di Decaro, dopo la notizia del commissariamento di almeno tre società partecipate per infiltrazioni mafiose, dimostra che ci troviamo di fronte ad un personaggio capace di negare l’evidenza. Quando la criminalità organizzata infiltrava i vasi sanguigni delle municipalizzate del Comune di Bari lui era il sindaco. Altro che soddisfazione, condita dal consueto vittimismo. Finora gli è andata fin troppo bene. Decaro era a capo di un' amministrazione i cui gangli erano inquinati dal malaffare, dove assunzioni tutt’altro che trasparenti diventavano veicolo di voto di scambio e di relazioni pericolose. Dove i legami di parentela, anche personali, lasciano trasparire una “lassità” senza precedenti nella conduzione della macchina amministrativa. A danno della gente onesta di Bari e di quanti seguivano le procedure regolari per ottenere un lavoro, che, alla luce dello schifo che è emerso e sta emergendo, non avrebbero ottenuto mai. Decaro avrebbe fatto meglio a stare zitto. In attesa di chiarire tanti aspetti ancora nell’ombra che devono essere chiariti. Forse saremo costretti a riscrivere davvero la storia politica di Bari. Forse i buoni erano i veri cattivi. Lupi travestiti da agnelli che la lotta alla mafia la proclamavano, ma non la praticavano”. Lo dichiara il deputato della Lega,, componente della Commissione Giustizia della Camera.