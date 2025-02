Bari-Frosinone: sfida da ex per Moreno Longo

NICOLA ZUCCARO - Bari-Frosinone sarà una gara particolare per Moreno Longo. L'attuale allenatore biancorosso ritroverà la sua ex squadra, con la quale conquistò la promozione in Serie A attraverso la finale play-off vinta contro il Palermo al termine del campionato di Serie B 2017-2018.

Per il tecnico torinese, il confronto con il suo passato coinciderà con una sfida nella quale i biancorossi e i ciociari si affronteranno per obiettivi diametralmente opposti: il Bari per centrare la prima vittoria del 2025, che potrebbe permettergli di abbandonare il settimo posto e raggiungere posizioni di classifica più favorevoli in ottica play-off; il Frosinone per riscattare lo 0-3 subìto dal Sudtirol allo Stirpe nel pomeriggio di sabato 25 gennaio 2025 e per lasciare, tentando l'impresa al San Nicola, il penultimo posto della graduatoria dell'attuale torneo cadetto.

L'incontro Bari-Frosinone, in programma al San Nicola domenica 2 febbraio alle ore 17:15, sarà valido per il 24º turno della Serie B 2024-2025.