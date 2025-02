Carovigno, grande partecipazione alla presentazione del 'Centro Regionale Audiolibro Puglia'

CAROVIGNO (BR) - Si è tenuta mercoledì 29 gennaio 2025, presso il Castello di Carovigno, la presentazione ufficiale del progetto "Centro Regionale Audiolibro Puglia", un'iniziativa dedicata alla promozione dell'accessibilità culturale per le persone con disabilità visiva e difficoltà di lettura. L'evento ha visto una significativa partecipazione di istituzioni, esperti e associazioni del settore. - Si è tenuta mercoledì 29 gennaio 2025, presso il Castello di Carovigno, la presentazione ufficiale del progetto "Centro Regionale Audiolibro Puglia", un'iniziativa dedicata alla promozione dell'accessibilità culturale per le persone con disabilità visiva e difficoltà di lettura. L'evento ha visto una significativa partecipazione di istituzioni, esperti e associazioni del settore.





Sono intervenuti numerosi relatori che hanno illustrato il valore del progetto e le sue potenzialità. Tra questi, Antonio Giampietro, Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, ha evidenziato come l'audiolibro rappresenti un fondamentale strumento di emancipazione culturale.





Un momento significativo è stato l'intervento di Paolo Lacorte, Presidente Regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, che ha ribadito il valore del progetto per chi affronta difficoltà di lettura. Michele Sardano e Silvio Alviti, rispettivamente Referente e Tecnico del Centro Regionale Audiolibro Puglia, hanno presentato le modalità operative del centro e i servizi offerti.





Grande soddisfazione è stata espressa anche dall'assessore alle politiche sociali Luigi Orlandini, che ha annunciato un'importante novità per la comunità di Carovigno: "Siamo soddisfatti perché il centro dell'Audiolibro Puglia avrà un nuovo punto a Carovigno – afferma l’assessore Orlandini –. Nei prossimi giorni, la biblioteca Salvatore Morelli, sarà una biblioteca accessibile anche ai non vedenti, ipovedenti e a tutti coloro che hanno difficoltà a leggere in maniera convenzionale. Con questo progetto la nostra comunità è al centro dell'accessibilità di Puglia, tanto lavoro è stato fatto, tanto ancora ne faremo. Con una biblioteca accessibile a tutti, dove tutti, chiunque potrà consultare libri e riviste, anche chi ha problemi e difficoltà a leggere in maniera convenzionale o con disabilità visiva – conclude Orlandini –. All'interno della biblioteca accessibile ci saranno oltre 800 libri e riviste, libri per tutte le età e di ogni genere, riviste di respiro anche internazionale e scientifiche".





A chiudere l'incontro, moderato da Maria Concetta Totaro dell'Ufficio Servizi Sociali di Carovigno, sono stati Vincenzo Donadeo, Garante della Disabilità per il Comune di Carovigno, e Anna Cinti, Presidente dell'ETS Le Colonne, che hanno espresso il loro sostegno al progetto e alla sua futura implementazione.





L'iniziativa segna un importante passo avanti verso un'inclusione culturale più ampia e accessibile, confermando l'impegno della Regione Puglia e delle istituzioni locali nel garantire pari opportunità di fruizione dei contenuti letterari e informativi per tutti.