Bari: giunta approva la costituzione in via sperimentale del Coordinamento pedagogico territoriale per l’implementazione del sistema integrato di istruzione ed educazione per i bambini da 0 a 6 anni

BARI - Su proposta dell’assessore alla Conoscenza Vito Lacoppola, la giunta comunale ha approvato oggi la delibera per la costituzione, in via sperimentale, del Coordinamento pedagogico territoriale a valere sul fondo del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni (ai sensi del D. Lgs. n. 65/20217).Essendo Bari uno dei Comuni in cui è in via di realizzazione un Polo innovativo per l’infanzia, è risultato assegnatario di risorse regionali, pari a 43mila euro, per l’avvio di un Coordinamento pedagogico territoriale, cui spetterà il compito di:· individuare le esigenze formative degli educatori/insegnanti e del personale ausiliario con proposte di approfondimenti formativi qualificati;· promuovere la formazione congiunta Zerosei e conseguente disseminazione degli esiti e dei percorsi formativi, anche nell’ottica di rafforzamento della coesione sociale nei gruppi di lavoro;· svolgere osservazione sistematica, analisi e monitoraggio delle attività e delle relazioni educative, dei bisogni dei bambini e delle loro famiglie,· realizzare ricerca educativa e innovazione (Linee pedagogiche 06, Orientamenti nazionali 03) nell’ottica dell’elaborazione del c.d. curriculo cauto;· strutturare una progettazione pedagogica rivolta alla definizione di iniziative per la continuità educativa 06;· valutare gli interventi attuati in vista di traguardi di miglioramento che attribuiscano priorità allo sviluppo dei minori in termini di sviluppo delle competenze attraverso i campi di esperienza e benessere (autonomia, distacco, routine);· promuovere iniziative per la raccolta di fabbisogni e desiderata con riguardo agli ambienti per l’apprendimento: spazi interni, spazi esterni, connessioni urbane, piazze scolastiche, tempi della città, tempi delle istituzioni scolastiche ed educative,· promuovere eventi rivolti a famiglie e minori da zero a sei anni;· promuovere di ecosistemi formativi attraverso un patto educativo di comunità;· facilitare collaborazioni, scambi su esperienze e progettualità, gemellaggi per il rafforzamento dell’ottica Zerosei;· garantire counseling Zerosei e sostegno alla genitorialità.“L’approvazione della delibera odierna è un’occasione storica per la città di Bari - commenta Vito Lacoppola -. Grazie alla costituzione del coordinamento pedagogico territoriale, organismo pensato per favorire l’implementazione del sistema integrato di istruzione ed educazione per i bambini da 0 a 6 anni, compiamo un altro passo fondamentale per l’attuazione del Piano dell’infanzia comunale, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo 65/2017. In questo modo potremo costruire politiche concrete di sostegno alle famiglie attraverso il potenziamento del sistema educativo cittadino e lo sviluppo di progetti educativi curricolari ed extracurricolari nelle scuole della città.Il coordinamento pedagogico, che sarà composto da rappresentanti della ripartizione, referenti delle scuole d’infanzia statali, private e paritarie, coordinatori pedagogici dei nidi comunali e privati, da referenti del Welfare e responsabili della ripartizione Ivop competenti in materia di sicurezza, sarà coadiuvato da esperti esterni, individuati di volta in volta per attuare singoli progetti tematici nelle diverse scuole. Di grande rilevanza sarà anche la figura dello psicologo che assolverà a un ruolo delicato e di grande supporto agli alunni e alla progettazione di interventi mirati”.Il Coordinamento pedagogico territoriale di Bari sarà composto da:· il direttore della ripartizione Politiche educative e giovanili quale referente dell’ente locale, Comune di Bari, per le funzioni di Coordinatore o suo delegato;· 1 dirigente scolastico di scuola dell’infanzia statale o di Istituto comprensivo titolare e 1 supplente;· 1 responsabile di scuola dell’infanzia privata paritaria titolare e 1 supplente;· 1 responsabile di scuola dell’infanzia privata titolare e 1 supplente· 1 referente di scuola dell’infanzia comunale e 1 supplente;· 1 coordinatore o referente pedagogico di nido comunale o suo delegato;· 1 coordinatore pedagogico di nido privato autorizzato e 1 supplente; 1· referente dell’ufficio tecnico comunale con competenza in materia di edilizia scolastica o suo delegato;· 1 referente della ripartizione Servizi alla persona del Comune di Bari con competenza in merito alle politiche e servizi dell’area minori e famiglia.Inoltre, potrà essere integrato da componenti esperti dell’area pedagogica o assistenza tecnica, di volta in volta individuati, per l’attuazione di specifici progetti.