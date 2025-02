45° anniversario della visita di Stato in Puglia del Presidente della Repubblica Sandro Pertini: martedì 4 marzo la presentazione del libro “Quattro giorni”

In occasione del 45° anniversario della visita di Stato in Puglia del Presidente della Repubblica Sandro Pertini, il racconto dello storico viaggio farà rivivere tutte le tappe attraverso le testimonianze e le immagini dei fotografi dell’epoca.



Sandro Pertini, settimo Presidente della Repubblica Italiana, in carica dal 1978 al 1985, dall’1 al 4 marzo del 1980 assieme a sua moglie Carla, visitò la Puglia toccando diverse città pugliesi tra cui Foggia, Bari, Turi, Taranto, Brindisi, Lecce e Maglie.



Interverranno Ottavio Cristofaro, autore del libro, l’avvocato Gianvito Mastroleo, già presidente della Fondazione Giuseppe Di Vagno e presidente della Provincia di Bari durante la visita di Sandro Pertini in Puglia, il professore Antonio Scialpi, storico e filosofo, il giornalista Mimmo Mazza, direttore responsabile de La Gazzetta del Mezzogiorno, e l’editore Lorenzo D’Addabbo.



L’iniziativa si inserisce nel progetto “Giovedì letterari” della Biblioteca del Consiglio regionale della Puglia “Teca del Mediterraneo”, finalizzato a valorizzare e far conoscere gli autori pugliesi, che con i propri studi e scritti, divulgano e tramandano il patrimonio culturale e artistico del territorio locale e del Mediterraneo.



Il libro



Negli occhi degli italiani resteranno per sempre impresse le immagini della gioia del presidente Pertini ai gol di Rossi, Tardelli e Altobelli a Madrid durante la finale dei campionati mondiali di calcio del 1982. La nazionale italiana si stava contendendo il titolo contro i tedeschi. La spuntarono gli azzurri. Ma negli occhi dei pugliesi sono altrettanto cariche di memoria le immagini delle "quattro giornate di Pertini", la visita di Stato del marzo del 1980, all'indomani degli assassinii di Piersanti Mattarella e Vittorio Bachelet, in un momento molto delicato per il Paese.



L’autore



Ottavio Cristofaro è giornalista, saggista e scrittore. È laureato in Scienze della Comunicazione e specializzato con Laurea specialistica in Comunicazione e Multimedialità presso l’Università degli Studi di Bari. Opera nel campo dell’organizzazione di uffici stampa sia in ambito culturale e con particolare riferimento al campo politico con esperienze nazionali, regionali e locali. È direttore del portale web “Lo stradone” e già direttore di Puntoradio. Gode di diverse esperienze da docente formatore, sia presso istituti superiori secondari che presso istituzioni accademiche. È senior advisor per le imprese sotto il profilo della comunicazione aziendale. Collabora con diverse testate ed è giornalista per La Gazzetta del Mezzogiorno.



BARI - Martedì 4 marzo alle 16,00 nell’Agorà del Palazzo del Consiglio regionale della Puglia, in via Gentile, 52 a Bari, si svolgerà la presentazione del libro “Quattro giorni” di Ottavio Cristofaro, Posa Edizioni, 2021.