Bari: giunta approva l’atto di indirizzo sugli obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e trasparenza

BARI - La giunta comunale ha approvato un importante documento generale di indirizzo, proposto dall'assessore ai Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale Nicola Grasso, da sottoporre al Consiglio comunale. Questo atto individua gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza all'interno della Sottosezione 2.3 del PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) 2025-2027, che la giunta dovrà adottare entro il 30 marzo 2025, come previsto dalla normativa vigente.

Il PIAO è un documento chiave per l'attività amministrativa dell'ente, parte integrante delle riforme della Pubblica Amministrazione introdotte con il PNRR. Esso prevede strumenti di programmazione per la prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza, secondo quanto stabilito dalla legge n. 190 del 2012. La sottosezione “rischi corruttivi e trasparenza” viene predisposta in coerenza con gli obiettivi strategici individuati dall'organo di indirizzo, in un'ottica di integrazione con le strategie di creazione di valore pubblico.

Il Comune di Bari riconosce la prevenzione della corruzione e la trasparenza come aspetti fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi dell'ente, in particolare per la gestione dei fondi del PNRR/PNC.

Le dichiarazioni del sindaco Vito Leccese

Il sindaco Vito Leccese ha sottolineato l'importanza di questo provvedimento: “Ogni atto che rafforza gli anticorpi dell'amministrazione contro i tentativi di corruzione è per noi prioritario. Dall'inizio del mio mandato, stiamo adottando una serie di misure per garantire la sicurezza dell'amministrazione in ogni fase procedurale. Vogliamo creare una barriera solida e trasparente per tutelare il lavoro dell'ente nell'ambito della programmazione di spesa dei fondi comunitari. Mi auguro che questo atto sia l'inizio di un percorso che guiderà il Consiglio comunale e l'intera amministrazione”.

Le parole dell'assessore Nicola Grasso

L'assessore Nicola Grasso ha evidenziato il valore strategico del provvedimento: “L'obiettivo è prevenire qualsiasi fattore di rischio legato alla corruzione, rafforzando i presidi di legalità all'interno dell'amministrazione comunale. Questo atto si aggiunge agli interventi già attuati, come la creazione dell'assessorato dedicato alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, l'istituzione della nuova ripartizione con funzioni coordinate di controllo, e la creazione del Nucleo per le ispezioni amministrative sulle partecipate. Inoltre, il Consiglio comunale ha recentemente approvato nuovi indirizzi per le nomine nelle società in house e negli enti partecipati.

L'adozione del Piano anticorruzione all'interno del PIAO sarà un passaggio fondamentale per garantire la programmazione, applicazione e monitoraggio delle misure di mitigazione del rischio. A queste misure si affiancherà un percorso di formazione per il personale dell'ente, volto a garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. Questo contribuirà anche a migliorare la percezione dell'integrità e della legalità da parte dell'opinione pubblica”.

Con questi interventi, il Comune di Bari rafforza il proprio impegno nella lotta alla corruzione e nella promozione della trasparenza, con l'obiettivo di costruire un'amministrazione sempre più solida, efficiente e vicina ai cittadini.