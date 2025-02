San Valentino a Bari: un programma ricco di eventi per celebrare l'amore

BARI - La città di Bari si prepara a festeggiare il 14 febbraio con un ricco calendario di eventi pensati per celebrare l’amore in tutte le sue forme. L’amministrazione comunale, in collaborazione con Cube Comunicazione Srl e diverse associazioni di categoria, ha approvato l’organizzazione di "Bari Love Days", un’iniziativa che animerà le piazze e i luoghi della città con attività dedicate agli innamorati e non solo.

Festa in Largo Albicocca e Cioccolato per Tutti

Tra gli appuntamenti più attesi si conferma la festa in Largo Albicocca, ormai divenuta una tradizione. La piazza, intitolata all’amore, si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto con musica, balli e un karaoke all’aperto per chiunque voglia divertirsi e condividere emozioni.

Per i più golosi, dal 13 al 16 febbraio, Piazza del Ferrarese ospiterà il "Puro Cioccolato Festival - San Valentino Edition". La manifestazione, patrocinata dal Comune di Bari e organizzata nell’ambito della partnership nazionale tra Confartigianato Imprese e A.I.R.S., vedrà la partecipazione di maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia e dall’estero, pronti a deliziare il pubblico con le loro creazioni.

Un San Valentino tra Cultura e Musica

Il teatro comunale Piccinni ospiterà, proprio nel giorno di San Valentino, lo spettacolo "Cantami d’amore" di Edoardo Prati, giovane appassionato di letteratura classica che ha trovato sui social un modo innovativo per diffondere la sua passione. Lo spettacolo, che mescola poesia, musica e riflessioni sull’amore, si terrà alle ore 19:30 e sarà preceduto, in mattinata, da un incontro gratuito dedicato agli studenti delle scuole superiori.

L’assessora alle Culture, Paola Romano, ha sottolineato l’importanza di celebrare l’amore in tutte le sue sfumature: "Vogliamo che il 14 febbraio sia una giornata di festa per l’intera città, che celebri l'amore in ogni sua forma, purché sia sinonimo di rispetto e di cura".

Un Giro Romantico sulla Ruota Panoramica

Per le coppie che desiderano ammirare la città dall’alto, il 14 febbraio sarà possibile usufruire di una speciale promozione sulla ruota panoramica di Largo Giannella: il biglietto avrà un costo ridotto di 10 euro invece di 20, per permettere a tutti di godere di una vista spettacolare sullo skyline barese.

Un San Valentino Speciale per Tutti

L’assessore allo Sviluppo Locale, Pietro Petruzzelli, ha evidenziato l’importanza di coinvolgere tutta la comunità: "Bari e i baresi hanno imparato a celebrare insieme queste ricorrenze, animando i luoghi della città. Siamo felici di riproporre appuntamenti ormai attesi, come la festa in Largo Albicocca e il festival del cioccolato, oltre ad arricchire il programma con nuove iniziative".

Non resta che attendere il 14 febbraio per vivere una giornata all’insegna dell’amore, del divertimento e della condivisione nella splendida cornice della città di Bari.