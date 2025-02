Bari, Guardia Costiera sequestra 60 chili di pesce sotto misura: multa da 4.000 euro

BARI - La Guardia Costiera di Bari ha sequestrato questa mattina 60 chili di pesce sotto misura, scoperti a bordo di un furgone fermato per un controllo in una via cittadina.Durante l'ispezione, i militari hanno trovato un ingente quantitativo di novellame di alici, noto come bianchetto, la cui pesca, detenzione e commercializzazione sono vietate per legge al fine di tutelare il ripopolamento delle specie marine.L’autista del mezzo, un 70enne del posto, è stato sanzionato con una multa amministrativa di 4.000 euro. Il sequestro rientra nell’ambito delle attività di contrasto alla pesca illegale condotte dalla Guardia Costiera per la tutela dell'ecosistema marino e della legalità nel commercio ittico.