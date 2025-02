Trasporti, Ciliento: 'Soddisfatti della decisione di MIT e Autostrade per tariffe agevolate sulla A14 Bari-Taranto ma aspettiamo una nota ufficiale e il coinvolgimento della Regione'

"Abbiamo appreso dalla stampa che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Autostrade per l’Italia stanno lavorando a una convenzione per predisporre agevolazioni tariffarie sulla A14 nel tratto Taranto Nord-Bari Sud, al fine di spostare parte del traffico della SS100 e ridurne il tasso di incidentalità. Pur rispondendo parzialmente alle richieste da tempo formulate dalla Regione Puglia, accogliamo la notizia con soddisfazione e attendiamo una comunicazione ufficiale, che, tuttavia, risponda anche alla nota che la Regione Puglia ha inviato il 12 luglio 2024 al MIT, ad Autostrade per l’Italia e Anas con oggetto ‘Proposta di pedaggio autostradale gratuito o agevolato per mezzi pesanti lungo l’autostrada A14 tra gli svincoli di Molfetta e Taranto, complementare alla richiesta di commissariamento delle opere programmate su S.S.100 e S.S.16’" ha dichiarato, in una nota stampa, l'assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento. "Abbiamo appreso dalla stampa che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Autostrade per l’Italia stanno lavorando a una convenzione per predisporre agevolazioni tariffarie sulla A14 nel tratto Taranto Nord-Bari Sud, al fine di spostare parte del traffico della SS100 e ridurne il tasso di incidentalità. Pur rispondendo parzialmente alle richieste da tempo formulate dalla Regione Puglia, accogliamo la notizia con soddisfazione e attendiamo una comunicazione ufficiale, che, tuttavia, risponda anche alla nota che la Regione Puglia ha inviato il 12 luglio 2024 al MIT, ad Autostrade per l’Italia e Anas con oggetto ‘Proposta di pedaggio autostradale gratuito o agevolato per mezzi pesanti lungo l’autostrada A14 tra gli svincoli di Molfetta e Taranto, complementare alla richiesta di commissariamento delle opere programmate su S.S.100 e S.S.16’" ha dichiarato, in una nota stampa, l'assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento.





"La proposta della Regione è quella di incentivare l’utilizzo della A14 tra lo svincolo di Molfetta e Taranto da parte dei mezzi pesanti non solo con tariffe agevolate ma pensando alla gratuità. Questo consentirebbe di alleggerire notevolmente il traffico e ridurre il rischio di incidenti tanto sulla SS100 quanto sulla SS16, strade pericolose e trafficate, con picchi significativi in alcuni periodi dell’anno. Attendiamo quindi l’ufficialità della decisione presa da MIT-Autostrade e, in attesa dei necessari interventi infrastrutturali tanto sollecitati dal territorio, restiamo disponibili al dialogo per trovare soluzioni ottimali del traffico e per meglio garantire la sicurezza dei cittadini" ha dichiarato ancora l'assessore Debora Ciliento.