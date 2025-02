Taranto: sequestrate otto slot machine per gioco illegale

TARANTO - Otto slot machine sequestrate e una segnalazione all’autorità amministrativa. Questo il bilancio degli interventi effettuati dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Taranto nel contrasto al gioco illegale e irregolare.

L’ispezione condotta in un circolo ricreativo della città ha permesso di accertare che le slot machine presenti nel locale non erano collegate alla rete telematica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, elemento fondamentale per il monitoraggio delle giocate e la corretta imposizione fiscale.

Le autorità stanno ora procedendo con ulteriori approfondimenti di natura fiscale per verificare se il titolare del locale abbia adempiuto agli obblighi di versamento del cosiddetto ‘prelievo unico erariale’, un tributo basato sulle somme giocate e registrate dai contatori degli apparecchi sequestrati.

Le operazioni della Guardia di Finanza rientrano in un più ampio piano di contrasto alle frodi nel settore del gioco, mirato a tutelare sia le entrate erariali che la legalità nel settore.