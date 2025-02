Bari: manifestazione commemorativa delle vittime dell’aggressione russa in Ucraina

BARI - Domenica 23 Febbraio alle ore 17.00 presso Piazza Umberto a Bari a tre anni dallo scoppio della guerra, la comunità Ucraina e le associazioni italiane del territorio organizzano una manifestazione commemorativa delle vittime dell’aggressione russa in Ucraina.Mai come in questi giorni in cui si sta parlando di eventuali trattative di pace, è importante per l’Ucraina ottenere il sostegno e la solidarietà della comunità barese, italiana e europea per fare in modo che la pace si raggiunga non a discapito del popolo ucraino, ma nella consapevolezza e piena convinzione che gli ucraini hanno subito pesantemente ed unilateralmente l’aggressione della russia.Durante la manifestazione, inoltre, saranno presentate due petizioni che hanno lo scopo di porre l’attenzione sui “diritti dei prigionieri di guerra” e sul “Riconoscimento della Russia come stato sponsor del terrorismo in seguito alla risoluzione adottata dal Parlamento Europeo (Risoluzione del 23 novembre 2022, 2022/2896).