Bari, presentato in conferenza stampa il logo 'Luminarie artistiche tradizionali di Puglia'

Delli Noci: "Tutelare la nostra storia e valorizzare le produzioni pugliesi"





BARI - È stato presentato questa mattina in conferenza stampa presso la sala Di Jeso della Presidenza della Regione Puglia, il logo "Luminarie artistiche tradizionali di Puglia". Il logo nasce dalla volontà di tutelare le produzioni di luminarie artistiche e tradizionali pugliesi, soprattutto rispetto a produzioni estere che ne riprendono in maniera rafforzata i tratti essenziali, di valorizzare le caratteristiche tecniche e produttive delle luminarie di Puglia e di dare riconoscibilità grafica alle produzioni delle imprese iscritte nell’apposito Elenco regionale.





"Tra le produzioni artistiche tradizionali pugliesi che la legge regionale di riforma dell’artigianato intende valorizzare – ha dichiarati l’assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci – quella delle luminarie rappresenta una delle più significative in ambito regionale, per via del forte e intenso legame identitario con il territorio e la cultura pugliesi. Per questa ragione, la Legge Regionale di disciplina dell’artigianato dedica a queste produzioni un’apposita norma, l’art. 20, che mira a valorizzarle al pari di altre specifiche produzioni come la ceramica e la cartapesta. Così, ai fini della difesa, conservazione e valorizzazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle luminarie, è stato istituito l’Elenco delle imprese artigiane produttrici di luminarie artistiche e tradizionali di Puglia e promossa la creazione di un apposito marchio che potrà essere utilizzato esclusivamente dalle imprese iscritte nell’Elenco regionale. Oggi lo presentiamo con l’idea non solo di difendere il patrimonio storico e culturale di Puglia, di preservarlo ma anche di promuoverlo nella sua autenticità, in maniera collettiva, rappresentando sotto un unico simbolo il lavoro dei tanti maestri artigiani, la loro creatività e anche la voglia di portare le nostre tradizioni fuori dai confini regionali".





"Le produzioni dei luminaristi pugliesi – ha commentato Domenico Paulicelli, presidente Confartigianato Luminaristi Puglia – sono ormai universalmente riconosciute come un elemento identitario della nostra terra. È nostro dovere fare quanto necessario per evitare che il contenuto culturale e il saper fare, che sono in ogni luminaria artistica tradizionale della Puglia, si perdano nella confusione di un mondo globalizzato. Con questo marchio, facciamo un importante passo in avanti per tutelare e valorizzare le nostre imprese, le nostre produzioni, la nostra cultura, la nostra economia: siamo felici di fare questo percorso con la Regione Puglia".





"Questo logo – ha dichiarato Umberto A. Castellano, segretario Confartigianato Imprese Puglia – non è frutto di un’iniziativa erratica o isolata: fa parte di un preciso piano di tutela e valorizzazione che affonda le sue radici nella L.R. 7/2023, la nostra legge regionale sull’artigianato e che Confartigianato sta accompagnando. Potranno utilizzarlo solo le imprese che daranno prova di rispettare un disciplinare di produzione che contempla materie prime, processi, linguaggi stilistici, colori: un approccio finalizzato a valorizzare i prodotti delle imprese pugliesi e a tutelarli nel mercato globale. Come Confartigianato ringraziamo di vero cuore l’assessore Delli Noci, la Giunta regionale e tutto lo staff della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle Imprese in seno al Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia che condividono con noi questo impegno e questi obiettivi".





Le imprese che intendono iscriversi nell'Elenco regionale delle imprese produttrici di luminarie artistiche e tradizionali di Puglia potranno inoltrare la propria domanda a partire dal 14/02/2025 per il tramite dei Centri di Assistenza Tecnica per l'Artigianato (CATA) autorizzati a norma di legge. Le imprese inserite nell'Elenco saranno autorizzate all'uso del logo/marchio "Luminarie artistiche e tradizionali di Puglia".