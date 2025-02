Bari, 'Sfide nella Diagnosi e Cura delle Demenze: tra innovazione e mental capacity'

BARI - Il 27 e il 28 febbraio si svolgerà all’hotel Oriente di Bari il Congresso della Sezione Apulo-Lucana dell'Associazione Italiana Psicogeriatria, una due giorni di approfondimento e aggiornamento sulle tematiche riguardanti disordini neurocognitivi, con un focus importante sull'implementazione del Piano Nazionale Demenze (PND) nella Regione Puglia.Saranno esplorate le esperienze della rete dell'assistenza per i disturbi cognitivi presente nelle sei ASL di Regione Puglia (Bari, Brindisi, Taranto, Lecce, Foggia, Barletta). Un ampio spazio e particolare attenzione avranno le voci dei protagonisti della diagnosi e delle cure sul territorio.Il congresso affronterà inoltre il tema della mental capacity, esplorando i principi e la pratica del giudizio medico-legale nel contesto delle problematiche decisionali nella terza età e in questa sezione saranno presentati una serie casi clinici sulle emergenze future determinate da questo cambio demografico. L’emergenza nelle malattie neurologiche sarà un altro tema centrale, con focus su ictus, malattia di Parkinson e Parkinsonismi, nonché sulle problematiche legate alla gestione delle emergenze in pronto soccorso, dei disordini comportamentali degli anziani con demenze.Infine, si discuterà della neurologia in carcere, con un'analisi delle specificità della cura e della diagnosi delle demenze nei pazienti detenuti, attraverso il progetto Brain Space, che coinvolge diversi professionisti, tra cui neurofisiologi e neuropsicologi, concentrandosi anche sugli aspetti psico-relazionali e sociali degli anziani in stato di detenzione.Nella prima giornata riflettori accesi sul Piano nazionale demenze della Regione Puglia. Aprirà il congresso il professor Giancarlo Logroscino- di UniBa e direttore del Centro per le Malattie Neurodegenerative e per l’invecchiamento celebrale di UniBa presso la Pia Fondazione Giovanni Panico a Tricase- che farà il punto sul progetto del “Fondo per l’Alzheimer e le Demenze” di cui è responsabile scientifico per Regione Puglia, seguirà il contributo dei territori con i neurologi delle sei Asl regionali e degli Enti Ecclesiastici pugliesi che presenteranno i dati del progetto e li analizzeranno spiegando il legame relativo al territorio di competenza.Nella seconda sessione Il dott. Alessandro Pirani, medico di medicina generale di Ferrara, farà una lezione magistrale sul ruolo del medico di medicina generale nella diagnosi precoce del disturbo cognitivo.Successivamente si parlerà dell’importanza del mental capacity e di come la salute mentale sia parte integrante del nostro benessere. Fondamentale, pertanto, un'adeguata assistenza medica e psicologica, essenziali per monitorare e gestire eventuali condizioni che possano influenzare la capacità decisionale, come demenza, depressione o altre patologie neurologiche.Il programma della giornata del 28 prevede una sessione dedicata alle emergenze nelle malattie neurologiche: i neurologi illustreranno l’approccio da seguire in presenza di disturbi cognitivi in situazioni di emergenza e la gestione di questi pazienti affrontati con strumenti utili e tempistiche adatte. Seguirà la lectio magistrale del Prof. Marco Trabucchi Past President dell’Associazione Italiana Psicogeriatria che tratterà il tema “dell’Ageismo un triste errore della nostra società”.La seconda parte, invece, sarà dedicata alla neurologia in carcere, alla diagnosi e cura delle demenze nei pazienti detenuti, il progetto di Brain Space e della dimensione psico-relazionale e sociale dell’anziano “ristretto”. Le conclusioni saranno a cura del professor Giancarlo Logroscino e del prof. Francesco Scapati presidente sezione Appulo-Lucana dell’Associazione Italiana Psicogeriatria.Presidenti del congresso saranno i Prof. Giancarlo Logroscino e Prof. Francesco Scapati. «Il convegno della AIP – commenta il Professor Giancarlo Logroscino - sarà incentrato principalmente sul problema delle demenze, ad oggi Regione Puglia è una regione con alto tasso di invecchiamento della popolazione generale (quasi il 25% sopra i 65 anni), accompagnato da decremento della popolazione generale. È necessario adeguare il sistema con le risorse e gli strumenti adatti per gestire le emergenze presenti e anticipare quelle future determinate da questo rapido cambiamento demografico. La presentazione dei risultati del piano nazionale demenze sarà importante per delineare un ipotetico scenario futuro e poter fornire alle politiche sanitarie di Regione Puglia gli strumenti con cui gestire l’emergenza».«Nel congresso regionale dell’AIP di quest’anno -dichiara il Professor Francesco Scapati- abbiamo voluto dedicare una sessione particolare ad un aspetto non sempre trattato per i pazienti con declino cognitivo ossia la neurologia in carcere. Con l’invecchiamento della società invecchiano anche coloro che sono sottoposti a regime detentivo e sono ugualmente soggetti a patologie come il declino cognitivo. L’AIP con questa tavola rotonda vuole sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica al problema sempre più avvertito all’interno del mondo carcerario».Un convegno di alto profilo, con un panel di esperti che approfondiranno i diversi aspetti dei disordini neurocognitivi facendo il punto sulle novità scientifiche, sul ruolo dei percorsi e della gestione dei flussi determinato dal Piano Nazionale Demenze e sottolineando in questo quadro complesso il ruolo cruciale della medicina generale nella diagnosi precoce, fondamentale per il benessere della comunità.