Puglia, Commissione speciale d’indagine sulla xylella: seduta di insediamento

BARI - Seduta di insediamento per la Commissione speciale d’indagine per accertare eventuali responsabilità amministrative nell’attività di contenimento della Xylella fastidiosa.Il presidente Massimiliano Di Cuia, alla presenza dei consiglieri Tommaso Scatigna (FdI) e Alessandro Leoci (CON), ha comunicato che in osservanza al comma 5 dell’articolo 2 della legge di istituzione della Commissione speciale, l’Ufficio informazione e stampa del Consiglio regionale ha provveduto a redigere un rapporto istruttorio contenente tutte gli articoli ed Agenzie di stampa prodotte sull’argomento dai componenti degli organi d’indirizzo politico e dagli uffici amministrativi della Regione. Nello stesso termine anche i singoli componenti della Commissione, nonché i dirigenti regionali, possono chiedere l’allegazione al rapporto istruttorio di atti amministrativi adottati o proposti da qualsiasi autorità nazionale e internazionale, nonché al rapporto stampa di note, interviste, articoli, video, fotografie, post, oppure qualsiasi materiale informativo pertinente all’obiettivo dell’indagine.Il presidente Di Cuia ha evidenziato l’opportunità di rinviare l’esame del rapporto istruttorio in mancanza di quello completo che dovrà essere redatto, ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 della norma, dalla Sezione osservatorio fitosanitario, seguendo l’ordine cronologico, contenente tutti gli atti adottati da tutte le autorità interessate, regionali, nazionali o internazionali, oppure gli atti proposti e non adottati, specificando l’attuazione o i profili di problematicità nell’attuazione, eventuali iniziative giurisdizionali anche interferenti, con relativi esiti, e il tutto corredato di ogni riferimento numerico statistico. Sarà dunque inoltrata da parte della Commissione una nota di sollecito all’Osservatorio fitosanitario, al fine di redigere quanto prima il rapporto di sua competenza.Seguiranno, quindi le convocazioni della Commissione che saranno dedicate alle audizioni sugli atti indicati dal rapporto o per richiedere agli autori del rapporto eventuali integrazioni o estensioni del campo d’indagine.