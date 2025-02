Bif&st: al via le candidature per Giuria del pubblico e Laboratorio di sceneggiatura

La selezione è finalizzata alla ricerca di 25 giurati, scelti dalla direzione del festival a proprio insindacabile giudizio. La giuria sarà presieduta dalla regista e sceneggiatrice Costanza Quatriglio, affiancata da Vincenzo Madaro, direttore del festival Vicoli Corti. I candidati devono avere conseguito la maggiore età alla data di inizio del Bif&st (22 marzo 2025). Saranno oggetto di valutazione: la partecipazione attiva a iniziative di promozione della cultura cinematografica (festival, rassegne, cineforum, cineclub, circoli di cinema, riviste/blog di cinema, etc.); esperienze e percorsi formativi e/o lavorativi in linea con il settore cinematografico; predisposizione al mondo dell’arte e dello spettacolo.





La partecipazione è gratuita e non sono previsti rimborsi per eventuali spese sostenute per la partecipazione ai lavori.







STORIE PER LO SCHERMO, CINEMA E SERIE. Per proporsi alla Giuria, è necessario inviare la propria candidatura a giurie@bifest.it da oggi, 19 febbraio 2025, ed entro il 4 marzo 2025, indicando nell’oggetto “Candidatura giuria - Cinema Italiano – Bif&st 2025”. L’elenco dei giurati selezionati sarà pubblicato sul sito www.bifest.it entro il 10 marzo 2025.

Laboratorio di sceneggiatura a cura di Laura Paolucci

Il Bif&st Bari International Film&TV Festival presenta il laboratorio di sceneggiatura “Storie per lo schermo, cinema e serie” a cura di Laura Paolucci, produttrice e sceneggiatrice, responsabile del settore sviluppo progetti della società di produzione Fandango. Il laboratorio, a numero chiuso e gratuito, si terrà al Multicinema Galleria di Bari da lunedì 24 a venerdì 28 marzo, dalle 10:00 alle 13:00. Sarà aperto a un massimo di 20 partecipanti, selezionati sulla base del proprio CV. Il laboratorio è prioritariamente rivolto a sceneggiatori, autori e filmmaker con esperienza nella scrittura per il cinema, la televisione o altri media audiovisivi, nonché a chi ha una formazione specifica in sceneggiatura, drammaturgia o discipline affini.

Per candidarsi occorre avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni alla data di inizio del Bif&st (22 marzo 2025). Per proporsi al laboratorio è necessario inviare la propria candidatura a Per candidarsi occorre avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni alla data di inizio del Bif&st (22 marzo 2025). Per proporsi al laboratorio è necessario inviare la propria candidatura a laboratori@bifest.it da oggi, 19 febbraio, ed entro il 4 marzo 2025, indicando nell’oggetto “Candidatura Laboratorio – Bif&st 2025”. L’elenco degli ammessi al laboratorio di sceneggiatura sarà pubblicato sul sito www.bifest.it entro il 10 marzo 2025.

Soggetto attuatore e produttore del Festival per conto della Regione Puglia è la Fondazione Apulia Film Commission, con il contributo del Ministero della Cultura, e la collaborazione con il Comune di Bari, l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, la Camera di Commercio di Bari, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, oltre a numerosi altri partner che verranno resi noti più avanti.