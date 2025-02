Molfetta: allo Skatafashow una due giorni a ritmo di reggae con Valeria Upbeat e Sir Bunna

MOLFETTA - Questa settimana, lo Skatafashow di Molfetta (Piazza Municipio), spazio ideato e gestito da Cesko Arcuti, frontman degli Apres La Classe, torna con due appuntamenti musicali che promettono di far esplodere la scena locale. Gli apprezzati format "Avantpop" e"Downtown" torneranno rispettivamente venerdì 21 febbraio e sabato 22 febbraio per una due giorni all’insegna di ritmo ed emozioni con ospiti selezionati e ricercati.Il primo appuntamento vede in programma, venerdì, per il format "Avantpop", ideato e curato dal dj e giornalista Carlo Chicco, Valeria Quarto, in arte Valeria Upbeat, tra le musiciste più originali e amate della scena pugliese. Versatile e appassionata di reggae, un genere che per lei è un mezzo per esprimere vitalità, sentimento e messaggio, è la frontwoman della band Good Ole Boys, gruppo che mescola rock'n'roll e reggae in modo esplosivo. La sua carriera si è sviluppata attraverso numerose collaborazioni con artisti nazionali e internazionali, tra cui Sharon Jones and the Dap Kings, Wu-Tang Clan, Horace Andy e Zion Train. Ha anche lavorato come corista per l'istrionico Caparezza, partecipando all'album 709 e contribuendo ai cori di alcuni brani di reggae italiano.Nel suo percorso artistico, Valeria ha dato vita a progetti come la Big Band BUM (Bari Upbeat Movement), un tributo ai classici giamaicani, e ha collaborato a progetti di beneficenza come quello di No Finger Nails, una produzione musicale a sfondo sociale per la ricerca sul cancro. La sua passione per la musica la porta a produrre brani da solista e a partecipare a numerosi progetti, dai singoli in collaborazione con Hekima e Andy Mittoo, fino al suo attuale lavoro con i Disperati Erotici, una band che si ispira al vintage italiano erotico-funk. La serata di venerdì sarà un'occasione speciale per ascoltare Valeria mettersi alla prova come dj per la prima volta, portando il suo gusto artistico e la sua energia esplosiva al centro della consolle.Nato da un programma radiofonico firmato da Carlo Chicco, il format “Avantpop” dà vita ad una selection di pop e rock senza limiti, dalle produzioni internazionali a quelle italiane, dai classici fino alle ultime uscite discografiche. Ai controlli il noto dj pugliese che per ogni tappa del format ospiterà un non-dj, un musicista o un personaggio dello spettacolo che, per l’occasione, si cimenterà per la prima volta in un djset seguendo solo il proprio gusto artistico.Il secondo appuntamento della settimana è con "Downtown", il format ideato dal duo Supa Ape, composto dai dj Mufasa e White Apache. "Downtown" è un’esplosione di energia e cultura che celebra il ritmo pulsante della città e la cultura urbana. La serata del 22 febbraio avrà come ospite Sir Bunna, cantante degli Africa Unite e co-fondatore dei Blue Beaters, nella prima formazione che accompagnava Giuliano Palma. Con una carriera che si estende per oltre 40 anni e una miriade di collaborazioni con artisti italiani e internazionali, Sir Bunna è una delle figure più influenti della scena reggae. Gli Africa Unite, band storica che ha calcato i palchi di tutto il mondo, sono un punto di riferimento nella scena musicale reggae, con numerose partecipazioni a festival internazionali, tra cui il Reggae Sumfest in Jamaica, uno dei festival di reggae più prestigiosi al mondo. Nonostante il passare degli anni e l'evoluzione delle sonorità, gli Africa Unite continuano a suonare con lo stesso spirito di sempre, portando il loro groove in levare ovunque.Durante la serata, Sir Bunna offrirà al pubblico un dj set unico, mescolando le origini del reggae e del rock steady con le produzioni più moderne. Il format "Downtown" rappresenta, infatti, l’anima più urbana e underground di Skatafashow, dove la musica diventa il veicolo per un viaggio attraverso le radici e le evoluzioni del reggae, tra cui la dancehall, il dub e le produzioni più contemporanee.Skatafashow non è solo un locale, ma un vero e proprio punto di riferimento per chi cerca un'esperienza musicale diversa e autentica. Cesko Arcuti, ideatore del progetto, sottolinea: "La mia soddisfazione più grande è vedere come, in questi spazi, le persone possano vivere la loro quotidianità in maniera diversa, tra emozioni, gioia e allegria. Skatafashow è un luogo dove l'egoismo del mondo mediatico lascia spazio alla bellezza della condivisione".Entrambi i format sono un'occasione unica per scoprire nuove sonorità e per vivere una serata in un ambiente accogliente e coinvolgente, lontano dalla routine quotidiana.Gli eventi avranno inizio alle ore 22,30. Per maggiori informazioni e prenotazioni, contattare il numero 329 8781182.