Bisceglie: il Gruppo lettura della CompagniAurea incontra l’autrice Angela Francesca Di Pilato

BISCEGLIE - Il gruppo di lettura "La Leggerezza" della CompagniAurea aps, al giro di boa della seconda edizione dell'iniziativa che si tiene ogni lunedì sera presso l’Opificio delle Arti "Aurea Factory" di Bisceglie, incontra l'autrice del volume "Lo strano gioco del destino" (Giovane Holden Edizioni, 2022) Angela Francesca Di Pilato lunedì 3 marzo 2025.Il gruppo, moderato da Antonio Pasquale e diretto da Francesco Sinigaglia, promuove i valori della lettura condivisa e ad alta voce. «I nostri lettori - spiega Sinigaglia - sedendo in cerchio e leggendo a turno i capitoli di un romanzo, scelgono di aprire il proprio cuore, intraprendendo un viaggio corale nelle emozioni, insieme ai partecipanti e ai protagonisti delle storie trattate».Sono intervenuti per questa seconda edizione nuovi partecipanti e la Cooperativa sociale “Anthropos” di Giovinazzo, quest’ultima accompagnata dalla referente progettuale e assistente sociale Angela Leuci.Antonio Pasquale ha spiegato: «La formula rinnovata del gruppo 2024/25 sta procedendo con la lettura del romanzo, per concludere la sua prima fase con un incontro di restituzione, nell’ambito del quale i Lettori intervisteranno e si confronteranno direttamente con la scrittrice della storia. Parallelamente ogni incontro include la lettura di racconti di Hemingway e spunti di narrativa classica e contemporanea per dare forma alle istanze motivazionali di ciascun componente, arricchitosi della partecipazione di nuovi lettori di diversa fascia d’età e con un’apertura ai giovanissimi».Ultima e avvincente esperienza del format 2024/25 è lo spazio “Libri condivisi, un libro che parla di me...”, in cui ogni lettore presenta brevemente un libro che ha rivestito un valore particolare nel proprio percorso di vita anche quotidiana. Tale rubrica ha permesso di riflettere sull’esigenza che ciascuno percepisce di fare comunità di lettura, ma anche di proporre se stesso con il tramite di una storia letta, anche diverso tempo prima, scegliendo con libertà quale angolatura condividere.Il gruppo di lettura “La Leggerezza” è aperto a tutte le età: per partecipare è possibile scrivere all’indirizzo mail compagnia.aurea@gmail.com