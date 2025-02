Bit di Milano, San Michele Salentino presenta il suo nuovo brand turistico

SAN MICHELE SALENTINO (BR) - San Michele Salentino compie un passo strategico verso la valorizzazione del proprio territorio e, lunedì 10 febbraio, nella sala conferenze della Borsa Internazionale del Turismo (BIT) di Milano, il sindaco Giovanni Allegrini ha presentato ufficialmente il nuovo marchio turistico del paese, primo passo verso una comunicazione innovativa di turismo. - San Michele Salentino compie un passo strategico verso la valorizzazione del proprio territorio e, lunedì 10 febbraio, nella sala conferenze della Borsa Internazionale del Turismo (BIT) di Milano, il sindaco Giovanni Allegrini ha presentato ufficialmente il nuovo marchio turistico del paese, primo passo verso una comunicazione innovativa di turismo.





L’Amministrazione comunale ha scelto di investire in una comunicazione turistica istituzionale integrata, al passo con i tempi, che utilizza strumenti avanzati di marketing turistico, corporate identity e content strategy con l’obiettivo di ottenere una maggiore riconoscibilità rafforzando l’identità del territorio attraverso un piano strategico di medio-lungo termine.





"Abbiamo scelto di utilizzare lo spazio condiviso con gli altri comuni della Provincia alla BIT di Milano – ha spiegato il sindaco, Giovanni Allegrini - per presentare ai buyer internazionali il nostro nuovo brand, concepito per valorizzare le eccellenze della nostra comunità. San Michele Salentino ha suscitato l’interesse di diverse istituzioni, che hanno apprezzato la nuova brochure, anche questo strumento affidato a dei specialisti riconosciuti del settore, un racconto emozionale della nostra storia e delle sue caratteristiche principali".





Il marchio turistico di San Michele Salentino vuol essere primo "segno" di una sintesi, frutto del processo partecipativo avviato nell’ambito del progetto "San Michele Salentino Ospitale". Una iniziativa promossa dal Comune che ha generato un percorso virtuoso di presa di coscienza del nostro patrimonio, stimolando il dialogo tra cittadini, imprenditori e associazioni locali.





"Consapevole del ruolo chiave del turismo per lo sviluppo locale – dichiara il sindaco Allegrini – l’Amministrazione ha adottato un approccio al passo con i tempi dei new media nella promozione-valorizzazione dei beni materiali e immateriali. Il nostro territorio avverte con forza l’urgenza di dare concretezza a una visione condivisa di turismo. Le nostre eccellenze enogastronomiche, insieme alla vitalità culturale ed economica, trovano espressione in un brand che posizioneremo attraverso un progetto di comunicazione in cui ogni singolo cittadino potrà diventare ambasciatore" conclude il primo cittadino.





La strategia di diffusione del nuovo brand prevede l’uso di strumenti digitali, storytelling e la creazione di un ecosistema di comunicazione che include una brand identity chiara e riconoscibile, una brochure istituzionale e materiali promozionali mirati, profili social dedicato con contenuti multimediali immersivi, un sito web turistico aggregatori con itinerari, eventi e proposte di accoglienza, oltre a eventi e campagne promozionali per attrarre visitatori in tutte le stagioni. In questa visione, non mancheranno ulteriori momenti di coinvolgimento dal basso della comunità, di tutte le associazioni e degli attori imprenditoriali deputati all’accoglienza con iniziative volte a rafforzare il senso di appartenenza e la proattività in un’ottica di sviluppo economico per un turismo non di massa, ma ancorato a valori di sostenibilità ed eco-turismo rurale.





Con l’adozione di queste strategie e l’impegno condiviso, siamo convinti che San Michele Salentino potrà affermarsi come una destinazione turistica di eccellenza, offrendo esperienze autentiche e i memorabili ai visitatori.