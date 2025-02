Blackout all’ospedale Di Venere di Carbonara: attimi di tensione e disagi

BARI - Momenti di forte tensione questa mattina all’ospedale Di Venere di Carbonara, rimasto improvvisamente senza corrente a causa di un blackout registrato a partire dalle 7:30. L’improvvisa interruzione dell’energia elettrica ha causato notevoli disagi, generando ritardi nelle attività ospedaliere fin dalle prime ore del mattino.

Il blackout ha avuto ripercussioni critiche, bloccando ascensori e mettendo in difficoltà le sale operatorie, dove il personale sanitario ha dovuto gestire l’emergenza con tempestività per garantire la sicurezza dei pazienti. Le autorità ospedaliere stanno ora lavorando per comprendere le cause dell’interruzione e ripristinare la normalità nel più breve tempo possibile.