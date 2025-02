Carnevale 2025 a Mesagne: i carri allegorici, gli eventi in piazza e il mercatino in Villa comunale

- Domenica 2 marzo, con partenza alle 15:30 circa da via Brodolini, sfileranno i carri allegorici.



- Sabato 1 marzo Carnevale in piazza Criscuolo: l’antica piazza dei barbieri si prepara a vivere la festa più goliardica dell’anno con un evento aperto a tutta la comunità, dalle 18 alle con le attività dedicate ai più piccoli e a seguire con musica e ottimo cibo. L’iniziativa, che nasce dall’impegno del costituendo Comitato Piazza Criscuolo, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e il sostegno di Confesercenti, propone un format coinvolgente con momenti di animazione e una proposta gastronomica di street food. I bambini potranno divertirsi con l’animazione, tra balli, bolle di sapone, mascotte Disney e balloon art. Dalle ore 21:00, spazio ai più grandi con il djset di D_Mind.



- Lunedì 3 marzo doppio appuntamento: in Villa comunale, a partire dalle ore 18, famiglie e ragazzi potranno assistere gratuitamente allo spettacolo di Mago Kid. A seguire, dalle ore 19 in piazza Commestibili, un imperdibile spettacolo per i bambini, con un incantevole spettacolo di bolle e giocoleria, la Topolino e Minnie e altre irresistibili mascotte giganti. Con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e il sostegno di Confesercenti.



- Martedì 4 marzo, in Villa comunale a partire dalle ore 17, si terrà la festa di saluto al Carnevale 2025, con lo spettacolo di fuoco, baby dance, mascotte Disney a sorpresa e musica dal vivo.



Il calendario degli eventi si è intanto arricchito con il mercatino di Carnevale - in Villa comunale tutti i giorni fino al prossimo 4 marzo, mattina e pomeriggio - con stand di gastronomia, dolci e oggettistica.

MESAGNE - Sono tanti gli eventi di Carnevale organizzati a Mesagne nei prossimi giorni. Di seguito il programma: