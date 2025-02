Carnevale di Manfredonia 2025: il programma completo

Special Guest

Gran Parata di Domenica 23 Febbraio: Simona Frascaria

Gran Parata di Domenica 2 Marzo: Guillermo Mariotto

Sabato 8 Marzo: Nostalgia 90 – Il grande spettacolo con il party anni Novanta più famoso d'Italia

Un Carnevale all'insegna della tradizione e dell'innovazione

L'attesa è finita! Il Carnevale di Manfredonia 2025 svela il suo programma ricco di eventi, spettacoli e momenti imperdibili. Con il claim "Futura!", questa edizione celebra la creatività e la rinascita, omaggiando il grande Lucio Dalla e proiettando la città verso un futuro luminoso.

Manfredonia si trasforma in un palcoscenico di festa, accogliendo visitatori e appassionati con un programma variegato che fonde tradizione e innovazione. Ecco il calendario ufficiale della 71^ edizione del Carnevale di Manfredonia.

Programma ufficiale

Venerdì 17 Gennaio

Ore 19.00 | Auditorium C. Serricchio

Su la Maschera Manfredonia!

Cerimonia di presentazione della 71a edizione del Carnevale con la partecipazione delle Majorettes ufficiali.

Sabato 8 Febbraio

Ore 19.00 | LUC "Peppino Impastato"

Laboratorio creativo dedicato alla Maschera di Ze Pèppe

A cura della Gradinata Est.

Sabato 15 Febbraio

Ore 19.30 | Auditorium C. Serricchio

Gran Galà Reginetta del Carnevale

A cura dell'Associazione La Fenice.

Giovedì 20 e Venerdì 21 Febbraio

Ore 16.00 | L'Arena Sport Center

Sport in Maschera: Futura Padel Cup

A cura di Giampiero Schiavone.

Sabato 22 Febbraio

Ore 10.00 | Centro Nautico "Il Mandracchio"

3^ CarneVéle - Veleggiata a colori nel golfo

Ore 16.30 | Premiazione della 3^ CarneVéle

Domenica 23 Febbraio

Ore 10.00 | Gran Parata delle Meraviglie, dei Gruppi e dei Carri Allegorici Madrina: Simona Frascaria Percorso: Viale G. Di Vittorio - Viale A. Moro - Piazza Marconi - Lungomare N. Sauro - Largo Diomede

Ore 20.30 | Largo Diomede Deejay Celebration 2.0



Martedì 25 Febbraio

Ore 18.00 | Carnevale senza Barriere

Veglione mascherato con le associazioni locali.

Domenica 2 Marzo

Ore 10.00 | Gran Parata delle Meraviglie, dei Gruppi e dei Carri Allegorici Special Guest: Guillermo Mariotto

Ore 21.00 | Largo Diomede Battito Colorato - Spettacolo musicale con DJ set



Martedì 4 Marzo

Lucio Dalla Day & Golden Night

Una giornata dedicata all'artista con talk, mostre e un tributo musicale.

Sabato 8 Marzo - Notte Colorata

Ore 18.00 | Gran Parata Notturna

Ore 21.00 | Piazza Papa Giovanni XXIII

Nostalgia 90 - Il party anni Novanta più famoso d'Italia

Sabato 9 Marzo

Ore 19.00 | Piazza del Popolo

Rottura della Pentolaccia

Animazione e giochi per bambini.

Venerdì 14 Marzo

Ore 19.30 | Premiazioni Concorso Fotografico

Per maggiori informazioni e per acquistare i biglietti per le tribune: www.carnevaledimanfredonia.org

Buon divertimento e buon Carnevale di Manfredonia 2025!