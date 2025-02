Carnevale di Manfredonia 2025, appuntamento con il Veglioncino dei Bambini

MANFREDONIA(FG) - Nell’ambito della kermesse del Carnevale di Manfredonia 2025, l’amministrazione comunale intende organizzare e promuovere il classico e sempre atteso appuntamento con il Veglioncino dei Bambini (giunto alla sua 62^ edizione), che allieterà una serata della nostra manifestazione. Che felicità!

Appuntamento per venerdì 7 marzo presso l’Auditorium C. Serricchio di Palazzo deiCelestini, per ammirare e apprezzare le nostre belle mascherine! Start ore 19 in punto. Potranno partecipare costumi e maschere artigianali indossate da bambini.