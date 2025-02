Carnevale di Putignano 2025: spettacolo, inclusione e innovazione per la 631ª Edizione

PUTIGNANO - Il Carnevale di Putignano entra nel vivo con un programma ricco di eventi e novità per la 631ª edizione, che si preannuncia spettacolare e inclusiva. Oltre al divertimento, la manifestazione si distingue per l'attenzione all'inclusione, grazie a progetti speciali e collaborazioni con main sponsor.

La prima giornata principale

L'attesa cresce per la prima giornata principale del Carnevale, prevista per domenica 16 febbraio. I festeggiamenti inizieranno alle 10:30 con il laboratorio per bambini "Danza tra gioco e fantasia" nell'area BabyMelo. A partire dalle 13:30, si animeranno le aree food con i propagginanti itineranti e un DJ set di Warm Up. La magia del corteo e del processo all’Orso tornerà grazie alla Compagnia teatrale Hybris.

La prima sfilata ufficiale dei carri partirà alle 15:30, con sette carri allegorici, cinque maschere di carattere e sei gruppi mascherati. La festa continuerà anche dopo la sfilata con DJ set di Massimo D’Elia e il FestivalBall curato da Enzo Calabritta. Alle 18:30 sul Palco del Boom si esibirà Ragazzino, seguito da Eugenio Cesaro del gruppo "Eugenio in via di Gioia", vincitore del premio della critica Sanremo 2020. Alle 20:00 il palco ospiterà Le Vibrazioni per un concerto imperdibile.

Anche gli altri palchi saranno animati: Disco Bizzarro dalle 19:00 e Cloud Danko e La Fata Ignorante dalle 21:00.

Progetti inclusivi

Sabato 15 febbraio sarà inaugurato il "Carnevale Inclusivo", in collaborazione con l’Assessorato al Welfare della Città di Putignano, AbilFesta, Ubuntu e Il Melograno. L’iniziativa prevede strutture e servizi dedicati per persone con disabilità, tra cui pedane riservate, un infopoint con operatori specializzati e un’area nursery attrezzata per famiglie.

Tra gli eventi inclusivi, spicca "Carnevale al Buio", un podcast immersivo ideato per far vivere la magia del Carnevale anche a chi non può vederlo. L’evento si svolgerà presso la Biblioteca Comunale di Putignano il 15 e il 21 febbraio, con repliche il 1° e il 3 marzo.

Nuovi ospiti e special guest

La line-up dell’evento si arricchisce con la presenza dello scrittore Paolo Pecere e di Pop X. Pecere interverrà domenica 2 marzo con un talk sui cambiamenti sociali. Pop X, invece, si esibirà sabato 22 febbraio alle 22:30 sul Palco del Folle con un live imperdibile.

Il Carnevale alla Borsa Internazionale del Turismo

Il Carnevale di Putignano ha ottenuto visibilità internazionale con la partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, dove il Sindaco Michele Vinella e il Presidente della Fondazione Danilo Daresta hanno presentato la manifestazione. Un’importante sinergia con le Grotte di Castellana offre sconti speciali per chi visita entrambi gli eventi.

App del Carnevale e voto popolare

Per la prima volta nella storia del Carnevale italiano, sarà possibile votare il carro allegorico preferito tramite l’App ufficiale, disponibile a breve su tutte le piattaforme. Il voto del pubblico decreterà il carro vincitore il 4 marzo.

Collaborazioni con main sponsor

Anche i main sponsor hanno contribuito con iniziative speciali:

Woom Italia : offre il rimborso del biglietto d’ingresso a chi si iscrive ai corsi formativi gratuiti per giovani e lavoratori in difficoltà.

Rossotono : lancia un contest social con in palio un buono spesa da 500 euro.

Ferrovie del Sud Est: si conferma vettore ufficiale del Carnevale, con treni straordinari nei giorni delle sfilate e sconti per chi viaggia con FSE.

Il Carnevale di Putignano si conferma così un evento di grande rilevanza culturale, sociale e turistica, con un’edizione 2025 che promette spettacolo, inclusione e innovazione.

Novità e programma aggiornato

Aggiunti nuovi eventi per coinvolgere ancora più pubblico: il 17 febbraio ci sarà una giornata speciale dedicata alle scuole con laboratori didattici a tema carnevalesco. Inoltre, il 23 febbraio è previsto un flash mob in piazza Plebiscito con oltre 500 ballerini in maschera. La chiusura del Carnevale, il 4 marzo, vedrà uno spettacolo pirotecnico finale che illuminerà il cielo di Putignano con effetti speciali.