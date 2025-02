Caso Bari, Forza Italia attacca: “Centrosinistra senza vergogna”

BARI - Si infiamma lo scontro politico in Puglia sul cosiddetto "Caso Bari", con il gruppo regionale di Forza Italia che attacca duramente il centrosinistra. In una nota congiunta, i consiglieri Paride Mazzotta, Paolo Dell’Erba, Massimiliano Di Cuia e Francesco La Notte replicano alle critiche ricevute, accusando il Partito Democratico e i suoi alleati di doppi standard e ipocrisia.

"Forza Italia" risponde alle accuse della maggioranza sulla candidatura di Pasquale Di Rella, esponente in passato vicino al centrosinistra:

“I colleghi di centrosinistra accusano la nostra coalizione per aver candidato Di Rella che proveniva dal loro perimetro politico. Ma come possono parlare proprio loro, che con Emiliano e Decaro hanno accolto decine di transfughi del centrodestra?”

I consiglieri azzurri poi attaccano l’operato della maggioranza, accusandola di paralizzare il Consiglio regionale:

“Dicono che noi non ci occupiamo dei problemi della Puglia, ma chi ha bloccato l’attività del Consiglio regionale con le proprie divisioni interne? In questa regione non si fa più nulla per i cittadini a causa delle loro beghe politiche.”