Tragedia sfiorata alla stazione di Gioia del Colle: ragazzino di 14 anni si lancia dal cavalcavia

GIOIA DEL COLLE - Una tragedia è stata sfiorata ieri alla stazione di Gioia del Colle, quando un ragazzino di 14 anni ha deciso di lanciarsi nel vuoto dal cavalcavia, finendo tra i binari. L’incidente ha suscitato un grande spavento, ma per fortuna grazie al tempestivo intervento delle forze dell'ordine e dei soccorritori, le conseguenze non sono state fatali.

L’intervento tempestivo degli agenti e dei soccorritori

I due agenti della polizia locale, arrivati prontamente sul luogo dell'incidente, hanno bloccato immediatamente i binari, impedendo il passaggio dei treni e permettendo l'arrivo dei soccorsi. I medici del 118 sono giunti sul posto e, dopo le prime cure, hanno trasportato il ragazzo in ospedale.

Fratture agli arti inferiori, ma non in pericolo di vita

Purtroppo, il giovane ha riportato fratture agli arti inferiori, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Le sue condizioni sono state valutate come serie ma stabili, e si spera in un recupero completo grazie alle cure ricevute.