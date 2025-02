Circolo della Vela Bari: grande successo per il decennale dell'albo imbarcazioni

BARI - Il Circolo della Vela di Bari ha festeggiato un traguardo significativo: il decennale dell'Albo delle imbarcazioni. Un compleanno speciale che ha meritato una celebrazione all'altezza dell'importanza di questo evento, riunendo soci, appassionati del mare e della navigazione in un clima di gioia e appartenenza.La serata ha visto la partecipazione attiva di tutti i membri del Circolo, durante la quale sono stati consegnati i Crest di appartenenza ai nuovi iscritti e i Crest celebrativi dell'evento agli "Amici del Guidone" di ieri, oggi e domani. Questo momento toccante ha messo in evidenza l'importanza della comunità nautica e del legame che unisce tutti gli associati.La cerimonia, organizzata e condotta dalla direzione nautica al completo, ha visto la presenza del vicepresidente nautico Vincenzo Sassanelli, del direttore nautico Gigi Bergamasco e del consigliere nautico Roberto Ranito. Quest'ultimo, referente dell'Albo, ha guidato la serata con entusiasmo e passione. Tra i partecipanti, spiccavano le figure del presidente attuale del CV Bari, Giambattista De Tommasi, e dell'ex presidentessa Simonetta Lorusso, che ha avuto un ruolo cruciale nella fondazione degli Amici del Guidone.Le testimonianze emozionanti di Teresita Belsanti e Barbara Mangini, rispettivamente vedova e figlia degli indimenticabili Peppo Russo e Onofrio Mangini, sono state particolarmente toccanti. Insieme a De Tommasi, hanno condiviso parole di gratitudine e ispirazione, rinsaldando il legame tra tutti i presenti."È stato un vero e proprio inno alla socialità e all’amicizia, confermando il Circolo della Vela di Bari come un luogo dove la passione per il mare unisce le persone," hanno sottolineato i dirigenti nautici. "Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno partecipato, rendendo questa festa indimenticabile. Ora continuiamo a navigare insieme verso nuovi traguardi."Il decennale dell'Albo delle imbarcazioni non è solo un momento di celebrazione, ma un'opportunità per rafforzare i legami all'interno della comunità e guardare con entusiasmo verso il futuro della nautica a Bari.