L’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo si conferma primo tra gli ospedali del Mezzogiorno

SAN GIOVANNI ROTONDO - L’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (FG) è stato riconfermato per il 2025 come primo classificato tra gli ospedali del Mezzogiorno nell'annuale classifica dei World’s Best Hospitals (“I migliori ospedali del mondo”), redatta dalla rivista americana Newsweek in collaborazione con Statista, leader mondiale nella raccolta e analisi di dati statistici.

Per quest'edizione, la classifica ha preso in considerazione 2.445 ospedali provenienti da 30 paesi, selezionati sulla base di vari fattori, tra cui standard di vita, dimensione della popolazione e disponibilità di dati. La metodologia di ranking ha analizzato diversi parametri, tra cui:

Sondaggi tra medici e professionisti della salute : 40% del punteggio finale

: 40% del punteggio finale Metriche di qualità ospedaliera : 37,5%, valutando rapporto pazienti/medici-infermieri, qualità dell’assistenza, misure di igiene e sicurezza, e tempi di attesa

: 37,5%, valutando rapporto pazienti/medici-infermieri, qualità dell’assistenza, misure di igiene e sicurezza, e tempi di attesa Esperienze dei pazienti : 17,5%

: 17,5% Implementazione delle PROMs (Patient-Reported Outcome Measures): 5%

L’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza ha ottenuto un punteggio di 72.60%, mantenendo così la prima posizione tra tutti gli ospedali del Sud Italia per il sesto anno consecutivo. A livello nazionale, si conferma al 35° posto su 133 ospedali censiti, superando anche istituti di grande rilevanza situati nelle regioni del Nord e del Centro, comprese città metropolitane come Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze e Roma.

Gino Gumirato, direttore generale dell'IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, ha espresso grande soddisfazione per questo riconoscimento: «Siamo molto soddisfatti di aver ottenuto nuovamente il riconoscimento di 'World’s Best Hospitals' da Newsweek anche per il 2025, che ci conferma come il primo ospedale del Sud Italia per il sesto anno di fila. Questo risultato è frutto dell’impegno costante di tutti gli operatori sanitari dell’Ospedale, ai quali vanno i più sentiti ringraziamenti di tutto il Consiglio di Amministrazione».

Gumirato ha inoltre sottolineato l'importanza di mantenere al centro dell’attenzione il paziente, sia nell’assistenza clinica e chirurgica sia nel campo della ricerca scientifica: «Il nostro obiettivo resta invariato: rispondere ai bisogni di salute dei cittadini offrendo prestazioni sanitarie fortemente integrate, ad alta specialità, e caratterizzate da un alto contenuto tecnologico, professionale e umano. La professionalità del nostro staff è guidata da solidi principi etici, che rappresentano i valori fondamentali della nostra missione aziendale, così come ci ha insegnato il Santo fondatore, Padre Pio da Pietrelcina».

Questo prestigioso riconoscimento ribadisce il ruolo fondamentale dell'IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza nella promozione dell'eccellenza sanitaria nel Mezzogiorno e nel panorama nazionale.