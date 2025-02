Lutto cittadino a Ginosa per la tragica scomparsa di una bambina di tre anni

GINOSA - Oggi, il sindaco di Ginosa, Vito Parisi, ha proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali di una bambina di circa tre anni, residente a Marina di Ginosa, deceduta la sera del 12 febbraio presso l'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. La piccola era ricoverata dal 27 gennaio a causa di un ascesso faringeo.

La vicenda ha scosso profondamente la comunità locale e ha portato il pubblico ministero Francesco Ciardo a iscrivere nel registro degli indagati 12 medici, accusati di cooperazione in omicidio colposo e colpa medica. Ieri si è svolta l’autopsia, condotta dal medico legale Luigi Cippolloni, coadiuvato dall’infettivologo Massimo Delfino e dal pediatra Carmine Serra. La relazione finale sarà consegnata entro 60 giorni, dopo l’analisi degli esami istologici.

La bimba era stata inizialmente accompagnata all’ospedale San Pio di Castellaneta, per poi essere trasferita a Taranto, dove il suo stato di salute è peggiorato. È possibile che un’infezione faringea abbia contribuito al suo deterioramento, portando alla necessità di una consulenza presso l'ospedale Giuseppe Moscati. Il 12 febbraio, la bambina ha subito un arresto cardiaco, e nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione da parte del personale medico, non si è riusciti a salvarla.

In concomitanza con i funerali, il sindaco Parisi ha disposto che una rappresentanza dell’amministrazione comunale partecipasse alla cerimonia funebre e ha invitato tutti i commercianti e gli artigiani a chiudere le loro attività in segno di lutto. Inoltre, il primo cittadino ha annunciato un minuto di silenzio durante la prossima seduta del consiglio comunale per onorare la memoria della piccola.

La comunità di Ginosa si stringe attorno alla famiglia in questo momento di profondo dolore, mentre si attende il chiarimento delle circostanze che hanno portato a questa tragica perdita.