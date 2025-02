Columbia Sportswear e Intuitive Machines in missione lunare

Portland, Oregon - Columbia Sportswear continua ad espandere i confini delle sue innovazioni tecnologiche ampliando la collaborazione con Intuitive Machines in vista del secondo lancio lunare, previsto a febbraio 2025. Due delle tecnologie brevettate Columbia, Omni-Heat™ Infinity e Omni-Shade™ Sun Deflector, verranno utilizzate per proteggere il lander dalle temperature estreme dello spazio e della superficie lunare.

La missione, diretta verso il polo sud della Luna, ha l'obiettivo di perforare la superficie alla ricerca di ghiaccio lunare, un'impresa mai tentata prima in questo ambiente così inospitale.

Dopo il successo della missione IM-1 del 2024, in cui la tecnologia Omni-Heat Infinity ha dimostrato le sue capacità di isolamento, Columbia e Intuitive Machines hanno sviluppato e testato nuove tecnologie per la gestione termica, ora integrati nel lander IM-2 Athena. Omni-Heat Infinity aiuterà a proteggere il lander dal freddo estremo.

Omni-Shade Sun Deflector contribuirà a schermare parte di Athena dal calore del sole, sia nello spazio che sulla Luna.

"Durante la missione IM-1, abbiamo dimostrato l’efficacia della tecnologia Omni-Heat Infinity, la stessa tecnologia utilizzata nelle nostre giacche invernali. Mentre festeggiavamo questo momento storico, sapevamo che era solo il primo passo per liberare il vero potenziale delle innovazioni brevettate Columbia" ha dichiarato Dr. Haskell Beckham, Vicepresidente Innovazione di Columbia Sportswear. “Grazie a questa partnership a scopo scientifico, siamo stati in grado di espandere i confini dei test sui materiali e sui prodotti fino alle frontiere più lontane, rafforzando il nostro impegno a fornire alcune delle soluzioni outdoor più innovative al mondo.”

Nel caso di Athena, il calore solare sarà una delle principali sfide. Omni-Shade Sun Deflector, un materiale brevettato e sviluppato per proteggere le persone dall'intenso calore del sole, verrà integrato in una copertura isolante multistrato (MLI) posizionata nella parte superiore del lander. Questa eviterà il surriscaldamento di sistemi come le batterie e i sistemi elettronici, riflettendo le radiazioni solari. Questa tecnologia, già presente nei capi di Columbia, utilizza speciali punti riflettenti di biossido di titanio per deflettere i caldi raggi solari dal corp, attenuando l'accumulo di calore e aiutando le persone a sentirsi più fresche.

Come per l’IM-1, la pluripremiata tecnologia Omni-Heat Infinity verrà usata nuovamente, questa volta per isolare il serbatoio di elio del lander, proteggendolo da temperature che varieranno approssimativamente tra +250° e -250° Fahrenheit ( + 120°C e – 156°C) durante il viaggio nello spazio e la permanenza sulla Luna.

"Affiancare Intuitive Machines in questa seconda missione storica è motivo di orgoglio," ha affermato Joe Boyle, Presidente di Columbia Sportswear. "Dalla nostra sede di Portland fino alla Luna, i nostri prodotti vengono testati nelle condizioni più estreme, per essere sicuri che garantiscano sempre prestazioni eccellenti. Questa partnership ci permette di sperimentare senza paura e di applicare le nostre tecnologie nei contesti più estremi, promuovendo il nostro impegno comune per l'esplorazione umana sulla Terra e oltre."