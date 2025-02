Conferenza stampa a Bari per il progetto “DeepSouth: innovazione e opportunità per il Mezzogiorno”

BARI - Si terrà a Bari, il prossimo 6 marzo 2025, alle ore 11.15, presso lo spazio Binp, incubatore del Politecnico di Bari (ingresso via E. Orabona, 4), la conferenza stampa di presentazione delle otto startup selezionate per il progetto “DeepSouth: innovazione e opportunità per il Mezzogiorno”. Questo evento si inserisce nell’ambito dell’iniziativa nazionale “MUSA – Multilayered Urban Sustainability Action”, finanziata dal programma del Governo italiano “Un ecosistema dell’innovazione per il Mezzogiorno”.

Le startup selezionate avranno l’opportunità di ricevere un finanziamento di 20.000 euro, destinato a sostenere la loro partecipazione al programma di incubazione della durata di quattro mesi, ospitato presso The Hub Bari. Questo supporto rappresenta un passo importante per promuovere l’innovazione e le opportunità imprenditoriali nel Mezzogiorno.

All'evento interverranno figure di spicco nel panorama accademico e imprenditoriale:

Francesco Cupertino , Rettore del Politecnico di Bari

, Rettore del Politecnico di Bari Antonio Messeni Petruzzelli , Presidente di BINP - Boosting Innovation in Poliba Politecnico di Bari

, Presidente di BINP - Boosting Innovation in Poliba Politecnico di Bari Manuele Vailati, CEO di Start Hub Consulting

La conferenza sarà moderata da Filippo Poletti, giornalista e top voice LinkedIn, che guiderà il dibattito e le presentazioni.

Durante l'evento, i partecipanti avranno l’opportunità di incontrare e intervistare i partner dell’iniziativa e le startup selezionate, offrendo uno spazio di confronto e networking. Prima della conferenza stampa, sarà organizzato un coffee break per accogliere gli ospiti e favorire interazioni informali.

L'invito è aperto a tutti coloro che desiderano scoprire di più sulle nuove realtà imprenditoriali e sull'innovazione nel Mezzogiorno. Non mancate!