'Costruiamo insieme le politiche della notte', a Bari sei incontri pubblici nella Sala Ex Tesoreria del Comune

BARI - Sono aperte le iscrizioni al primo incontro pubblico del percorso partecipativo organizzato dal Comune di Bari, “Costruiamo insieme le politiche della notte” . Facendo seguito a quanto annunciato al termine dell’assemblea pubblica dello scorso 15 gennaio all’Officina degli Esordi, il Comune ha infatti immaginato un percorso partecipativo per costruire il primo ‘piano delle politiche della notte’ della Città di Bari, finalizzato a bilanciare le diverse dimensioni dell’economia notturna con il benessere dei cittadini, nell’ottica di una visione condivisa e sostenibile.Attraverso sei incontri pubblici, forum e approfondimenti tecnici, l’amministrazione comunale intende elaborare un programma di interventi e iniziative per rendere la città notturna più attrattiva, sicura e sostenibile. Gli incontri, in programma nella sala ex Tesoreria al piano terra di Palazzo di Città a partire dal 19 febbraio, alle ore 18, analizzeranno per sei mercoledì consecutivi tutti gli aspetti che caratterizzano la vita notturna delle città, accogliendo spunti, proposte, sollecitazioni e istanze da tutti coloro che vorranno partecipare.Per essere parte attiva di questo percorso, basterà iscriversi ai form dedicati attraverso procedura online che sarà resa disponibile la settimana prima di ogni appuntamento.Nel primo incontro (previsto per mercoledì 19 febbraio) il focus sarà “Vivere la notte a Bari: cultura e creatività dal tramonto all’alba”, con la partecipazione dell’assessora alle Culture Paola Romano: per iscriversi basta compilare il form a questo link Il calendario dei forum sarà coordinato da Lorenzo Leonetti, delegato del sindaco alle Politiche della notte.“Parte un importante percorso di partecipazione per definire insieme le politiche urbane della notte, un tema che riguarda la qualità della vita dei cittadini, la sicurezza, le politiche culturali e, nel complesso, lo sviluppo che vogliamo dare alla nostra città - commenta il sindaco Vito Leccese -. Certamente vogliamo costruire una città viva, ma che rispetti e valorizzi tutte le sue anime, creando spazi vivibili per tutti. Questo percorso di ascolto e confronto è fondamentale per progettare insieme una Bari in grado di offrire opportunità di socialità e svago e, contestualmente, garantire tranquillità e sicurezza per chi vive e lavora dal tramonto all’alba. Per questo intendiamo coinvolgere cittadini, associazioni, commercianti e tutte le realtà che fanno parte della nostra comunità, perché solo attraverso il dialogo e la partecipazione possiamo dare vita a politiche efficaci. La notte è una risorsa che va gestita con attenzione e responsabilità, motivo per cui auspico partecipino in tanti, perché la città è di tutti”.“Questi sei incontri, dopo l’assemblea dello scorso 15 gennaio all’Officina degli Esordi, sono un’occasione da non perdere per essere protagonisti di un cambiamento urgente e necessario, ma anche condiviso e ‘meditato’ - spiega Lorenzo Leonetti -. È il momento per tutti i cittadini di dare il loro contributo in termini di idee e proposte, per costruire insieme il perimetro d’azione entro il quale l’amministrazione comunale si muoverà nei prossimi anni per definire le nuove politiche della notte. Faccio un appello alla città e a chi vorrà essere parte attiva di questo percorso: cerchiamo di non guardare solo ai singoli aspetti che ci interessano e ci toccano personalmente, ma elaboriamo insieme una strategia comune a vantaggio della collettività, partendo dal coinvolgimento di tutti i quartieri della città, dal centro alle periferie”.· Mercoledì 19 febbraio - “Vivere la notte a Bari: cultura e creatività dal tramonto all’alba” con Paola Romano (assessora alle Culture)La vita notturna nelle città è uno spazio di sperimentazione, creatività, avanguardia. Co-progettarla insieme, porre al centro le comunità locali in un’ottica d’innovazione sociale, rappresenta una grande opportunità per immaginare una nuova strategia per Bari. Partiremo da quattro azioni: sostegno alle attività culturali, mappatura di nuovi spazi da destinare alle stesse, costruzione di reti collaborative che creino intrecci e sinergie per moltiplicare il valore delle singole esperienze, attività di ricerca nei Municipi, per capire quali siano abitudini, tradizioni e potenzialità dei diversi quartieri. Le realtà culturali possono trovare nella notte nuove opportunità, nel rispetto delle regole e del benessere della comunità per una nuova visione di città a vantaggio di tutti. La sfida è aperta, questo incontro vuole costruire insieme gli strumenti per coglierla al meglio.· Mercoledì 26 febbraio - “Spostarsi di notte a Bari: soluzioni per una città sempre connessa” con Domenico Scaramuzzi (assessore alla Cura del territorio e Mobilità sostenibile)Gli spostamenti notturni rappresentano, per le città, una sfida importante per la mobilità urbana e definiscono anche le dinamiche della vita di notte. Servizi di mobilità notturna efficienti e integrati, infatti, offrono diversi vantaggi, le cui ricadute interessano quasi tutti gli aspetti della vita di una città: supportano l’economia della notte facilitando l’accesso ai locali e agli eventi, favoriscono spostamenti più sicuri, incentivano la nascita di nuovi spazi di aggregazione, riducono il traffico e il parcheggio “selvaggio” nelle ore notturne, riducono l’inquinamento, favorendo il ricorso a spostamenti più sostenibili. La sfida è offrire soluzioni che soddisfino le esigenze di mobilità nelle fasce orarie notturne, permettendo a tutti e tutte di spostarsi in sicurezza senza dover necessariamente ricorrere al mezzo di proprietà, migliorando così la qualità della vita di residenti e non, e promuovendo una mobilità sostenibile, accessibile e il più possibile integrata.· Mercoledì 5 marzo - “Notte vivibile a Bari: sicurezza, legalità e welfare” con Carla Palone (assessora alla Vivibilità urbana), Nicola Grasso (assessore alla Legalità), Elisabetta Vaccarella (assessora al Welfare)Nel buio della notte si muovono gli “invisibili”. Anime delle città eterogenee, spesso lontane dalla vista e dunque dalla percezione comune: dalle persone senza fissa dimora ai lavoratori e le lavoratrici che garantiscono servizi essenziali, alle donne che attraversano sole le strade della vita notturna. Questo tavolo vuole accendere le luci della città sulla notte di Bari, perché diventi ancora più accogliente e protetta, sicura e rassicurante, gentile e amica, non violenta e impegnata contro tutte le mafie. Sono numerosi i servizi già messi in campo dal Comune di Bari, dal Pronto Intervento Sociale alle pattuglie della Polizia Locale che, coordinate dalla centrale operativa, garantiscono un presidio di prevenzione e intervento h24. Preziosa e ormai imprescindibile la presenza in strada di notte di associazioni e volontari. Dal confronto e dalle sensibilizzazione, però, può nascere una nuova rete di buone pratiche partecipate e condivise.· Mercoledì 12 marzo - “Notte sostenibile a Bari: strategie per salvaguardare l’ambiente e l’igiene urbana” con Elda Perlino (assessora al Clima e alla Transizione ecologica)L’impronta ecologica delle attività e degli abitanti della notte è ancora troppo spesso visibile all’alba, etichettata dalla città che si risveglia come ‘lascito indecoroso’ delle ore notturne. Capita, soprattutto nel weekend e durante le festività, di fotografare distese di rifiuti, bottiglie, bicchieri, scarti di cibo, abbandonati per strada, nelle piazze e perfino nel mare della nostra città. Eppure, proprio dal cuore della notte all’alba, si concentrano le principali attività di raccolta dei rifiuti e di pulizia degli spazi pubblici. Questo tavolo sarà occasione per discutere di come rendere la notte a impatto zero e sostenibile, partendo da azioni di sensibilizzazione e incentivi all’uso di materiali ecologici.· Mercoledì 19 marzo - “Vetrine accese di notte a Bari” con Pietro Petruzzelli (assessore allo Sviluppo locale)A Bari, il commercio notturno è un elemento cruciale per l’economia urbana e contribuisce a rendere le strade vive e accoglienti. Tuttavia, questo dinamismo si scontra con alcune sfide: il bilanciamento tra attività commerciali e tranquillità pubblica, la sicurezza per cittadini e commercianti, la necessità di spazi adeguati. Al tempo stesso, ci sono importanti opportunità: creare un modello di commercio sostenibile che favorisca l’inclusione, incentivare la collaborazione tra negozianti e istituzioni, e sviluppare nuove forme di commercio che rispondano alle esigenze di una città che vive 24 ore. Questo tavolo è l’occasione per discutere soluzioni condivise che trasformino Bari in una città notturna più vivibile, sicura e prospera.· Mercoledì 26 marzo - “La notte si rinnova: rigenerazione urbana e nuovi spazi di aggregazione” con Giovanna Iacovone (vicesindaca e assessora alla Rigenerazione urbana)La costruzione di una nuova ‘Bari di notte’ non può prescindere dalla necessità di conciliare le esigenze di tutti, dai cittadini che la attraversano animandola a chi reclama il diritto al riposo. Per bilanciare i bisogni differenti, talvolta anche opposti, serve ripensare la geografia del divertimento, immaginando nuovi spazi di aggregazione e delocalizzando parte della ‘movida’. La Bari di notte deve avere tanti cuori pulsanti, distribuiti e diffusi in tutti i quartieri. L’economia della notte può essere anche occasione per riqualificare e recuperare spazi oggi dismessi o sottoutilizzati, perché diventino nuovi incubatori di iniziative, eventi, arte e cultura.Dopo i saluti istituzionali e un intervento di presentazione dello scenario, ciascun partecipante può proporre un argomento di discussione (un problema da affrontare, una nuova idea da realizzare, un’esperienza vissuta, ecc.) coerente con il tema generale del forum. Per presentare il proprio argomento di discussione ciascuno/a ha a disposizione due minuti di tempo. Per partecipare al forum non è necessario proporre un argomento di discussione. Tutti gli argomenti di discussione proposti vengono man mano affissi a una bacheca e, di seguito, aggregati per similitudine e affinità. Gli argomenti di discussione così aggregati compongono i tavoli tematici di discussione. Successivamente, i partecipanti si distribuiscono tra i tavoli secondo i propri interessi. Ciascun tavolo tematico di discussione è guidato da un facilitatore che ha il compito di moderare la discussione e, a conclusione, redigere un report. Ai tavoli tematici partecipano rappresentanti politici e tecnici dell’amministrazione comunale. Per partecipare al tavolo tematico di discussione non è necessario intervenire ed è possibile spostarsi da un tavolo all’altro per seguire più discussioni. Al termine delle discussioni nei tavoli tematici, i report vengono sinteticamente presentati in plenaria. Tutti i report prodotti confluiranno nei materiali utili alla redazione di un “piano per le politiche della notte della Città di Bari”.