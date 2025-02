Policlinico di Foggia: sarà presentato ufficialmente mercoledì 12 febbraio il nuovo acceleratore lineare

FOGGIA - È attivo nel Policlinico Foggia il nuovo acceleratore lineare in dotazione alla Struttura Complessa di Radioterapia, diretta da Giorgia Cocco.L'apparecchio sarà presentato ufficialmente mercoledì 12 alle ore 10.00 nel corso di un incontro nella Struttura di Radioterapia al quale parteciperanno l'Assessore alla Sanità della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, il Direttore Generale facente funzione del Policlinico Foggia, Elisabetta Esposito, il Direttore Sanitario Leonardo Miscio, il Direttore della Radioterapia Giorgia Cocco e l'Ingegnere clinico Daniele Campaniello.La radioterapia è in continua evoluzione, in quanto la cura del cancro richiede trattamenti più rapidi ed efficienti, nonché sicuri e precisi per tutti i pazienti con soluzioni dedicate ad ogni singolo caso.L'acquisto dell’acceleratore lineare di ultima generazione Versa HD, che offre ai pazienti trattamenti radioterapici innovativi, rientra nel progetto della Regione Puglia per l'ammodernamento delle strutture di Radioterapia.