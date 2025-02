"Dalla parte di noi donne": un progetto di sensibilizzazione sulla prevenzione ginecologica

LECCE – Dopo il grande successo e l'entusiastica partecipazione alle giornate di prevenzione svoltesi a ottobre e gennaio, il progetto "Dalla parte di noi donne" torna all'ASL Lecce con una nuova data. Venerdì 14 marzo, le donne avranno l'opportunità di accedere a visite ginecologiche gratuite, continuando un percorso di sensibilizzazione e prevenzione ginecologica che ha già coinvolto centinaia di partecipanti.

Il progetto è promosso da Alfasigma, una nota azienda farmaceutica italiana con un'ampia linea di prodotti ginecologici, e ha l'obiettivo di offrire informazioni e supporto alle donne sul tema della prevenzione ginecologica. L'iniziativa, avviata lo scorso anno, è di carattere nazionale e si svolge in collaborazione con enti locali, con il patrocinio dell'Associazione Ginecologi Universitari Italiani (AGUI), della Fondazione Onda ETS e di Federfarma. In tutta Italia, l'iniziativa sta raccogliendo un'ottima adesione, contribuendo a sensibilizzare la popolazione femminile sull'importanza della prevenzione.

"La prevenzione è essenziale per la salute delle donne e questa iniziativa è nata proprio per accompagnarle in questo percorso. La grande partecipazione alle prime due giornate dimostra quanto sia fondamentale continuare a offrire un supporto concreto", afferma la Dott.ssa Elisabetta De Matteis, Responsabile della UOSVD Screening oncologici dell'ASL Lecce. "Con eventi come questo, continuiamo a rafforzare l'attività quotidiana di prevenzione e a porre attenzione sulla salute femminile, cercando di raggiungere sempre più donne grazie a una rete capillare di servizi qualificati", conclude l'Avv. Stefano Rossi, Direttore Generale dell'ASL Lecce.

Le donne interessate potranno prenotare la loro visita ginecologica a partire da lunedì 3 marzo, accedendo alla piattaforma dedicata, dallapartedinoidonne.it. Le visite si terranno venerdì 14 marzo, dalle 14 alle 19, presso i seguenti centri:

Poliambulatorio-Ginecologia, Cittadella della Salute di Lecce, Piazza Bottazzi, 73100 Lecce

Consultorio di Martano, Via Fratelli Cervi, 73025 Martano (LE)

Consultorio di Copertino, Via Vittorio Emanuele 157, 73043 Copertino (LE)

Consultorio di Maglie, Via Ferramosca 46, 73024 Maglie (LE)

Consultorio di Casarano, Via Spagna 51, 73042 Casarano (LE)

Se i centri dovessero raggiungere il limite massimo di iscrizioni, sarà possibile iscriversi a una lista di attesa per essere ricontattati qualora si liberassero dei posti in un secondo momento.

Possono partecipare all'iniziativa tutte le donne maggiorenni non in gravidanza, che non siano attualmente in cura per patologie ginecologiche croniche e che non si siano sottoposte a una visita ginecologica negli ultimi 6 mesi.

"Dalla parte di noi donne" si conferma, quindi, un'importante opportunità per promuovere la salute femminile e sensibilizzare sul valore della prevenzione ginecologica.